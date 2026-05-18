El sindicato, que cuenta con mayoría absoluta en el Comité de Empresa, destaca el respaldo unánime de las demás fuerzas sindicales a su propuesta.

CEUTA — La mesa de negociación de la empresa municipal AMGEVICESA ha aprobado hoy la nueva Oferta de Empleo Público (OEP), una medida que ha sido valorada de forma muy positiva por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO). Esta nueva oferta combinará plazas de acceso libre con plazas de promoción interna, un modelo con el que se busca equilibrar la incorporación de nuevo personal con el crecimiento profesional de los actuales trabajadores.

Durante la sesión negociadora, el presidente del Comité de Empresa y representante de CCOO, Javier Castro, lideró la iniciativa presentando una propuesta enfocada firmemente en la promoción interna. El objetivo principal de este planteamiento es reconocer la experiencia, el compromiso y la trayectoria de la plantilla de la empresa pública. La propuesta de CCOO fue respaldada por el resto de las organizaciones sindicales y, finalmente, aceptada por la dirección de AMGEVICESA.

Mayoría absoluta y unidad sindical

Desde CCOO se ha recordado que la organización ostenta actualmente la mayoría absoluta en el Comité de Empresa, un respaldo democrático que les faculta para liderar y negociar acuerdos de forma autónoma. Sin embargo, el sindicato ha querido poner en valor el apoyo unánime del resto de las fuerzas sindicales.

«Valoramos positivamente el respaldo mostrado por el resto de sindicatos, destacando la importancia de sumar esfuerzos cuando se trata de mejorar las condiciones laborales y las oportunidades de la plantilla», señalaron desde la FSC-CCOO.

Un modelo de crecimiento profesional

Para el sindicato, este acuerdo supone un avance significativo hacia un modelo de gestión pública que consolida principios como la estabilidad laboral, el reconocimiento del esfuerzo y la mejora continua de las condiciones de los empleados.

Con la firma de esta OEP, CCOO reafirma su compromiso de seguir liderando las mejoras laborales dentro de AMGEVICESA a través del diálogo, la responsabilidad y la defensa directa de los intereses de los trabajadores.