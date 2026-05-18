El partido califica la situación actual de «preocupante» y critica la falta de inversiones en el perímetro fronterizo por parte del Gobierno central y local.

CEUTA — Cinco años después de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes en Ceuta, VOX ha emitido un comunicado en el que condena enérgicamente la «falta de refuerzos» en la frontera. Según la formación liderada a nivel local por VOX Ceuta, el perímetro fronterizo y los espigones se encuentran hoy «más desprotegidos que nunca», a pesar de la gravedad de los acontecimientos vividos en mayo de 2021, los cuales califican como un intento de «segunda Marcha Verde» instigado por el reino alauita.

El partido denuncia que, lejos de haberse solucionado el problema, la realidad actual de la ciudad autónoma es «mucho más preocupante». Entre los principales problemas señalados, VOX destaca:

Saturación de recursos: El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra colapsado y las infraestructuras de acogida para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) están completamente saturadas.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se encuentra colapsado y las infraestructuras de acogida para Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) están completamente saturadas. Traslado a la península: Critican que la principal medida adoptada sea la derivación de inmigrantes hacia la península en lugar de frenar las entradas.

Critican que la principal medida adoptada sea la derivación de inmigrantes hacia la península en lugar de frenar las entradas. Amenazas a la seguridad: Aluden al reciente descubrimiento de dos «narcotúneles» en los polígonos de El Tarajal como una muestra del deterioro de la seguridad en la zona.

Críticas al bipartidismo y a la gestión institucional

Desde VOX se ha recordado con dureza la gestión de aquella jornada del 18 de mayo, criticando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tardaran más de 24 horas en ser movilizadas de forma efectiva mientras miles de personas cruzaban la frontera de forma ilegal con el supuesto aliento del Gobierno marroquí.

«Vimos a los dirigentes políticos escondidos en un despacho apelando a la responsabilidad institucional cuando la integridad de Ceuta estaba en juego», lamenta la formación.

Asimismo, el partido ha arremetido contra el Partido Popular (PP) y el PSOE, acusando al bipartidismo de calificar este suceso como un «simple episodio» y de anunciar continuas inversiones en materia de seguridad que, según VOX, no se han materializado en la mejora de las infraestructuras fronterizas.

Finalmente, la formación exige una «respuesta contundente» por parte de España para frenar las aspiraciones de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, insistiendo en que no se puede consentir que el país vecino siga poniendo en tela de juicio la integridad territorial española.