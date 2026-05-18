El emblemático complejo turístico agiliza los trabajos de acondicionamiento tras los temporales, estrenando un renovado sistema hidráulico que garantizará el futuro de sus lagos.

CEUTA.– El Parque Marítimo del Mediterráneo se prepara para dar el pistoletazo de salida a la temporada de baño de este año. La dirección del complejo ya ha iniciado la cuenta atrás y ultima los trabajos de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones con el firme objetivo de reabrir sus puertas al público de cara al fin de semana del 29 al 31 de mayo.

Tras hacer frente a los desperfectos y retrasos habituales causados por los temporales de los meses previos, los operarios intensifican estos días las labores de limpieza, pintura y acondicionamiento general del recinto. Las actuaciones se centran especialmente en la restauración de los icónicos lagos artificiales diseñados por el artista César Manrique, un espacio de más de 56.000 metros cuadrados que constituye el auténtico corazón turístico y de ocio de la ciudad durante la época estival.

Un nuevo sistema de bombeo para los lagos

Una de las grandes novedades de esta temporada radica en las profundas mejoras estructurales que se han ejecutado en el sistema hidráulico. El Parque Marítimo estrena un renovado sistema de bombeo diseñado para optimizar el filtrado y llenado de las piscinas. Según fuentes técnicas, esta importante inversión no solo mejorará la eficiencia en la gestión del agua, sino que garantizará la vida útil y el correcto funcionamiento de los lagos durante los próximos 30 años.

Expectativas altas tras el éxito del año anterior

Desde la dirección del Parque Marítimo afrontan la campaña con un optimismo notable. El propósito para este verano es igualar, o incluso superar, las excelentes cifras de asistencia registradas el año pasado, cuando el complejo se consolidó como el principal punto de encuentro tanto para los residentes ceutíes como para los turistas que visitan la ciudad autónoma.

A falta de pequeños remates y del llenado definitivo de las piscinas, todo avanza según el cronograma previsto para que Ceuta vuelva a disfrutar muy pronto de su rincón azul preferido.