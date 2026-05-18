El lunes, 18 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta se presenta estable según los datos de la AEMET: predomina un cielo poco nuboso y las temperaturas se mueven en un rango agradable para la época, con máximas de 24°C y mínimas de 16°C. A lo largo del día, la sensación térmica acompañará de forma bastante similar, con valores que van desde 16°C hasta 23°C.

El viento también marcará la jornada: sopla del oeste (O) con una intensidad de 25 km/h. Con una probabilidad de precipitación del 0%, no se esperan lluvias. En cuanto a la humedad, se registran oscilaciones entre el 50% y el 85%, y el índice UV máximo alcanza un 8, un nivel que conviene tener en cuenta para la exposición al sol.

Previsión para los próximos días

De cara a martes, 19 de mayo, la AEMET apunta a un ambiente igualmente primaveral: 25°C de máxima y 15°C de mínima. El cielo se verá dominado por nubes altas, y el viento quedará en 0 km/h, por lo que previsiblemente se notará menos la sensación de brisa que hoy.

El miércoles, 20 de mayo continuaría la estabilidad, con 23°C como máxima y 16°C como mínima. La previsión para ese día es de despejado, con viento del este (E) a 15 km/h.

Para el jueves, 21 de mayo, se mantienen temperaturas similares: máximas de 23°C y mínimas de 18°C. Sin datos concretos del estado del cielo en la información facilitada, la única referencia disponible en viento es que figura con viento sin valor indicado (aparece como “viento km/h”), por lo que habrá que estar pendiente de la actualización oficial en los próximos avisos.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 24°C

24°C Temperatura mínima: 16°C

16°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (oeste), 25 km/h

O (oeste), 25 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 50% y 85%

entre 50% y 85% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Con un UV máximo de 8, es recomendable protegerse del sol (crema, gafas y gorra), especialmente en las horas centrales. Aunque no hay lluvia (0%), el viento del oeste a 25 km/h puede resultar fresco en paseos y zonas abiertas, así que conviene llevar una capa ligera si vas a estar fuera por la tarde. Si saldrás temprano o al final del día, ten en cuenta la mínima de 16°C para ajustar la ropa.