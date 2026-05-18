Tanto la Comisión Islámica de España (CIE) como la FEERI y el Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos confirman la fecha tras el avistamiento de la luna. Ceuta y Melilla compartirán el mismo calendario que el resto del mundo, generando un histórico puente de tres días no lectivos en la ciudad ceutí.

MADRID / CEUTA – Las principales instituciones islámicas han alcanzado una coincidencia total para la fijación de una de las festividades más importantes del calendario musulmán. Tras la verificación oficial del avistamiento del creciente lunar, se ha confirmado que el Eid al-Adha (la Fiesta del Sacrificio) de 2026 comenzará el próximo miércoles 27 de mayo.

Tanto la Comisión Islámica de España (CIE), en un comunicado firmado en Madrid por su presidente Aiman Adlbi, como la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), han ratificado la fecha. Esta unificación también incluye al Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos, lo que significa que el país vecino, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, celebrarán la festividad en sintonía con el resto del mundo.

El calendario de la festividad

Con el inicio del mes de Dhul Hiyya este lunes 18 de mayo, el cronograma religioso y espiritual queda fijado de la siguiente manera:

Lunes 18 de mayo: Inicio del mes sagrado de Dhul Hiyya.

Inicio del mes sagrado de Dhul Hiyya. Lunes 25 de mayo: Comienzo del Hajj (peregrinación a La Meca).

Comienzo del Hajj (peregrinación a La Meca). Martes 26 de mayo: Día de Arafat (jornada de máxima relevancia espiritual y ayuno).

Día de Arafat (jornada de máxima relevancia espiritual y ayuno). Miércoles 27 de mayo: Primer día del Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio).

Llamamiento al cumplimiento normativo: Las autoridades religiosas han recordado de manera unánime a los fieles que el rito del sacrificio solo puede iniciarse tras la finalización de la oración del Eid. Asimismo, han hecho un especial hincapié en la necesidad de cumplir estrictamente con el civismo y la normativa vigente en materia de sanidad, higiene y bienestar animal.

Un macro-puente de tres días en Ceuta

La coincidencia de las fechas religiosas con la planificación institucional tendrá un impacto directo en el calendario de Ceuta. El Pleno de la Asamblea ya había aprobado fijar el miércoles 27 de mayo como festivo laboral oficial en la ciudad autónoma.

Por su parte, el calendario escolar ya tenía reservados como días no lectivos el lunes 25 y el martes 26 de mayo. Tras la ratificación de las fechas, los estudiantes y la comunidad educativa ceutí encadenarán tres días seguidos de fiesta (lunes 25, martes 26 y miércoles 27), permitiendo una conciliación familiar óptima para celebrar estas fechas tan señaladas en un ambiente de plegarias, convivencia y buenas obras.