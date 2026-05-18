El técnico caballa se mostró muy autocrítico con la imagen de su equipo en los primeros 45 minutos ante el Málaga, aunque valoró la reacción de orgullo de la segunda mitad y deseó el ascenso directo al conjunto malaguista.

CEUTA.– Autocrítica feroz y sin paños calientes. El entrenador de la AD Ceuta, José Juan Romero, compareció en rueda de prensa visiblemente contrariado tras la dura puesta en escena de su equipo en el último compromiso liguero. El técnico sevillano no escondió su malestar por el rendimiento ofrecido durante los primeros 45 minutos, llegando a asegurar que el equipo «no compareció» sobre el terreno de juego.

«No hemos salido al partido ninguno, desde yo hasta el último. El error es mío por no haber sabido transmitir», asumió con rotundidad Romero, quien lamentó las facilidades dadas al rival en el arranque: «Ellos han hecho lo que han querido. Si de por sí son un extraordinario equipo, y encima nosotros no comparecemos, pasa lo que pasa. Al final se hace el ridículo».

Una bronca monumental al descanso para salvar el orgullo

La metamorfosis del Ceuta en la segunda mitad llegó tras una durísima charla en los vestuarios que el propio técnico prefirió mantener bajo estricta confidencialidad. «Si digo lo que les he dicho en el descanso, mañana estoy procesado. A mi madre le habrán pitado los oídos, son cosas que se quedan dentro», confesó con su habitual expresividad.

Tras la reanudación, el conjunto norteafricano tiró de orgullo para lavar la imagen del primer acto. «En el segundo tiempo hemos hecho lo mínimo que se exige para estar en un terreno de juego. Hemos honrado el escudo», puntualizó el preparador, recordando que la plantilla arrastra un desgaste físico tremendo debido a las rotaciones y las ausencias.

Respeto al Málaga y balance de la temporada

A pesar del tropiezo, José Juan Romero quiso poner en valor la trayectoria de un Ceuta que ya certificó su permanencia con holgura hace casi dos meses. «Este equipo lleva siendo un superviviente. Si no vamos al 200%, no somos de esta categoría. Hemos ido al 200% en la mayoría de partidos y nos lo hemos pasado muy bien», reivindicó, pidiendo perspectiva para no «matar a nadie» por un mal día tras una racha de cinco partidos invictos.

Finalmente, el técnico caballa se deshizo en elogios hacia el Málaga CF, destacando su gran momento de forma y sus serias opciones de dar el salto de categoría. «Es un equipazo con argumentos fantásticos y perfectamente trabajado. Ojalá el Málaga suba directo, me alegraría mucho por llevar a una ciudad a donde se merece», concluyó de forma caballerosa.