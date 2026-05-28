El Consejo de Gobierno aprueba una batería de convenios de colaboración que garantizan la gran cita de la natación nacional de julio y refuerzan el deporte base y federado.

El Consejo de Gobierno de Ceuta ha dado un impulso definitivo al tejido deportivo y organizativo de la ciudad autónoma de cara a la temporada. A propuesta de la Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, el Ejecutivo local ha autorizado una serie de convenios de colaboración nominativos entre los que destaca el blindaje de la XV Vuelta al Hacho, una de las pruebas más emblemáticas y con mayor proyección exterior del calendario ceutí.

Según la información publicada por el diario El Pueblo de Ceuta, la Asociación Deportiva Aguas Abiertas de Ceuta recibirá una subvención de 45.000 euros. Esta partida garantiza la celebración en julio de la mítica travesía de 10 kilómetros alrededor del Monte Hacho, que prevé atraer a entre 350 y 400 nadadores y que volverá a ser puntuable para la Copa de España de Natación en Aguas Abiertas. El acuerdo también sufragaría otras citas locales como la Travesía Ribera-CAS, la Bahía Sur, la prueba de El Foso y actividades de promoción en la playa de La Ribera.

Inyección económica para el tenis y el balonmano femenino

El paquete de ayudas aprobado por el Gobierno local no se limita a las aguas abiertas, sino que extiende su cobertura a otras disciplinas clave de la ciudad autónoma:

Federación de Tenis de Ceuta (82.000 euros): Destinados al desarrollo de escuelas deportivas, tecnificación y la organización de torneos clave como la Liga local, el Campeonato Autonómico y el X Open Ciudad de Ceuta. Además, la inversión dará soporte a los torneos internacionales masculino (IV edición) y femenino (X edición), abriéndose a nuevas modalidades en auge como el pickleball y el tenis playa.

Destinados al desarrollo de escuelas deportivas, tecnificación y la organización de torneos clave como la Liga local, el Campeonato Autonómico y el X Open Ciudad de Ceuta. Además, la inversión dará soporte a los torneos internacionales masculino (IV edición) y femenino (X edición), abriéndose a nuevas modalidades en auge como el pickleball y el tenis playa. Club Deportivo Balonmano Ramón y Cajal (150.000 euros): Una importante cuantía dirigida a respaldar la participación de sus equipos femeninos en categorías nacionales y autonómicas. La subvención asumirá los costes de desplazamientos, arbitrajes, fichajes, cuerpo técnico y retransmisiones.

Acuerdos de mantenimiento y empleo público

Gestión municipal: Más allá del terreno de juego, el Consejo de Gobierno ha sacado adelante partidas administrativas clave. Entre ellas, un gasto plurianual de más de 40.000 euros (dividido entre 2026 y 2027) para el mantenimiento de ascensores en edificios municipales como el Palacio Autonómico o la Jefatura de la Policía Local.

Asimismo, se ha dado luz verde a la prórroga del contrato de suministro para el vestuario y los equipos de protección individual (EPI) de los trabajadores adscritos a los planes de empleo de la Ciudad, una medida que supondrá una inversión de 166.686 euros a ejecutar en los próximos dos años.