Este jueves, 28 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta llega marcado por la estabilidad que refleja la AEMET. Según los datos del día, el cielo estará poco nuboso y las temperaturas se mantendrán en un rango agradable, con 23°C como máxima y 18°C como mínima.

Además, el viento sopla desde el SE a 5 km/h, una intensidad baja que no debería alterar la jornada. La probabilidad de precipitación es del 0% y la humedad relativa se moverá entre un mínimo del 65% y un máximo del 100%. En cuanto a la radiación, el índice UV máximo alcanza 9, por lo que conviene cuidar la exposición al sol.

Previsión para los próximos días

De cara al viernes 29 de mayo, la AEMET mantiene una línea similar: poco nuboso, con 23°C de máxima y 17°C de mínima. El viento volverá a soplar del SE, esta vez con algo más de empuje, hasta 10 km/h, aunque se trata de una brisa moderada.

El sábado 30 de mayo, la previsión cambia de matiz: el cielo pasa a estar nuboso, con 23°C de máxima y 16°C de mínima. También se mantiene el SE a 10 km/h. Para el domingo 31 de mayo, la AEMET indica máxima de 24°C y mínima de 17°C, con estado del cielo no especificado en los datos facilitados; respecto al viento, aparece un valor incompleto (no se puede detallar la velocidad).

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: SE, 5 km/h

SE, 5 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 65% y 100%

entre 65% y 100% Índice UV máximo: 9

Recomendaciones

Con 0% de lluvia, no hace falta paraguas, pero sí es recomendable protegerse del sol por el UV 9. La tarde se presenta templada, aunque al caer la noche la mínima (18°C) invita a llevar algo ligero si se prolonga la salida; y, aunque el viento es flojo, merece la pena tenerlo en cuenta si vas a la costa o a zonas más expuestas.