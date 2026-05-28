Este jueves, 28 de mayo de 2026, el servicio de farmacias de guardia en Ceuta permite que los vecinos puedan acudir a una farmacia cuando lo necesiten fuera del horario habitual. La información se publica a partir de los datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, para que puedas planificar tu visita con antelación.

De acuerdo con el registro del Colegio para esta fecha, hoy hay 0 farmacias de guardia registradas en Ceuta, por lo que no aparecen establecimientos asignados por zonas ni por turno nocturno o 24 horas.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para el turno de noche o 24 horas para esta fecha.

Si necesitas medicación y vas a desplazarte, te recomendamos llevar la receta médica o la documentación necesaria desde el inicio, especialmente si tu visita coincide con horarios nocturnos. Tenerla preparada ayuda a agilizar la atención en el mostrador y evita esperas innecesarias.