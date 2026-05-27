El presidente de la AD Ceuta FC elogia la fidelidad de sus hinchas tras recorrer España en Segunda. Destaca el «pleno» del aficionado J.M. Mateo (21 de 21) y los masivos desplazamientos a Málaga, Cádiz o Andorra.

La temporada de la AD Ceuta FC en Segunda División no solo se ha jugado sobre el césped; también se ha ganado con creces en las gradas de todo el país. El presidente del club caballa, Luhay Hamido, ha querido rendir un emotivo y público homenaje a su afición a través de sus redes sociales, valorando el titánico esfuerzo geográfico y económico que realizan cada fin de semana.

“Siempre AD Ceuta FC. Muchas gracias a todos los aficionados que han acompañado al equipo en los desplazamientos fuera de casa. 35.000 kilómetros. Sois de otro planeta. Mil gracias a todos por el esfuerzo, la ilusión, la pasión y la dedicación. Honor. Seguiremos dejándonos la vida por vosotros”, expresaba el mandatario en su cuenta de Facebook.

Dentro de este agradecimiento global, Hamido quiso personificar la locura por estos colores en la figura del aficionado J.M. Mateo, quien ha firmado un histórico 21 de 21 en desplazamientos esta campaña: «Espectacular. Te espera un regalo en la tienda», le prometió el dirigente.

La odisea de viajar desde la Ciudad Autónoma

Seguir al Ceuta lejos del Alfonso Murube es una auténtica aventura logística. Debido a la situación geográfica de la ciudad, los aficionados deben combinar transbordos en el mítico ferry hacia Algeciras con infinitas horas de autobús, trenes, coches particulares y aviones. Pese a las palizas de los trayectos (que en algunos casos superan las ocho horas entre escalas y esperas), nunca ha faltado una camiseta caballa en ningún estadio.

El último ejemplo se vivió en Andorra, un viaje larguísimo tildado por el propio técnico José Juan Romero como «un coñazo» y con la salvación ya matemáticamente amarrada por ambos conjuntos. Aun así, varias decenas de ceutíes se dejaron notar en la grada pirenaica.

Radiografía de una marea humana: los viajes más míticos

La fidelidad de la afición del Ceuta ha dejado huella en numerosos estadios del fútbol español durante la presente temporada con cifras espectaculares:

Destino Número de aficionados caballas Nota destacada Málaga +1.500 El viaje más masivo; hermanamiento total con la Costa del Sol. Cádiz 1.000 El presidente compró de su bolsillo más de 100 entradas tras agotarse las 400 iniciales. Granada 800 Gran desembarco en territorio nazarí. Leganés 500 Importante presencia en la capital del país. Córdoba 350 Fieles en el Arcángel. Almería y Valladolid 200 Desafiando la distancia en el sur y el norte. Santander 100 Un centenar de valientes cruzaron toda la península de punta a punta.

Un presidente volcado con su gente

Luhay Hamido volvió a demostrar su estrecha cercanía con la grada al explicar la anécdota del Nuevo Mirandilla de Cádiz, donde la demanda desbordó todas las previsiones. “Y porque no nos dieron más entradas, habríamos sido muchos más de 1.000 por el campo. Tuve que comprar de mi bolsillo más de 100 entradas de Tribuna Alta y regalárselas a la afición porque las de 20 euros se habían agotado”, desveló.

Para el presidente del Ceuta, este tipo de gestos forman parte de su filosofía de gestión: “No entiendo a un equipo sin su afición. Me gusta que la gente sienta que esto es de ellos, que le duela de verdad. Siento mucho cariño por mi gente porque son ellos los que representan al escudo”, concluyó.