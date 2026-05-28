La Policía Nacional detiene a los presuntos autores del robo perpetrado el pasado abril, quienes sustrajeron un ordenador clave para la gestión de las habitaciones del establecimiento.

Cuatro menores de edad se encuentran actualmente en libertad con cargos y a la espera de juicio tras haber prestado declaración ante la justicia como presuntos autores de un robo con fuerza en el Hotel ‘Puerta de África’. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y han confirmado fuentes judiciales, el arresto y posterior puesta a disposición judicial de los jóvenes cierra la primera fase de una investigación que comenzó el pasado mes de abril.

Los hechos se desencadenaron concretamente el 24 de abril, cuando los implicados lograron acceder al interior del recinto hotelero a través del garaje. Una vez allí, forzaron la puerta de entrada a las dependencias de mantenimiento. Además de causar cuantiosos daños materiales que aún están pendientes de peritación, los asaltantes se apoderaron de diversos objetos de valor.

Un botín que puso en jaque al hotel

Entre el material sustraído destaca un ordenador portátil que no solo tenía valor económico, sino un peso estratégico crucial para el día a día del negocio. Según la información adelantada por el diario El Pueblo de Ceuta, el equipo informático contenía el único software disponible en el complejo para gestionar las tarjetas magnéticas de acceso a los dormitorios. La sustracción de este dispositivo, tal y como detalló la Policía Nacional, supuso un «grave quebranto» para el normal funcionamiento y la seguridad del establecimiento.

Clave de la investigación: La identificación de los menores fue posible gracias al trabajo del grupo UDEV-Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Los agentes lograron armar el caso mediante el análisis exhaustivo de las cámaras de videovigilancia, la toma de testimonios y la recopilación de diversos indicios en el lugar de los hechos.

Tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, los cuatro implicados aguardan ahora la fecha de la vista oral que determinará las consecuencias penales de un asalto que, más allá de los destrozos, rozó el sabotaje logístico.