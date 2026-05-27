El Consejo de Ministros aprueba la partida a través del INGESA, que financiará desde el uso de Inteligencia Artificial en consulta hasta la renovación de equipamiento clínico.

El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha dado luz verde a una inversión de 635.744 euros destinada en exclusiva a Ceuta y Melilla. Esta partida, gestionada a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), tiene como objetivo prioritario reforzar la Atención Primaria y Comunitaria en ambas ciudades autónomas.

Este movimiento se enmarca dentro de un paquete global mucho mayor aprobado por el Consejo de Ministros, que distribuirá un total de 172,4 millones de euros entre las comunidades autónomas y el INGESA durante este ejercicio presupuestario de 2026.

Con esta financiación se busca dar continuidad al Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y consolidar los objetivos fijados en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

IA en consulta y modernización: ¿A qué se destinará el dinero?

La inversión no solo busca mejorar las infraestructuras tradicionales, sino también dar un salto tecnológico en la atención al paciente. Entre las líneas de actuación más destacadas se encuentran:

Tecnología e Inteligencia Artificial: Se impulsará el uso de herramientas de IA orientadas a la transcripción conversacional en consulta , lo que aligerará la carga burocrática de los médicos.

Se impulsará el uso de herramientas de IA orientadas a la , lo que aligerará la carga burocrática de los médicos. Gestión y diagnóstico: Optimización de procesos administrativos y ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles directamente desde la Atención Primaria.

Optimización de procesos administrativos y ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles directamente desde la Atención Primaria. Renovación física: Compra de nuevo equipamiento clínico y renovación de infraestructuras.

Impulso a la salud comunitaria y social

Además de la modernización técnica, los fondos se emplearán en programas con un alto impacto social y preventivo:

Refuerzo en el diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Programas de detección temprana de la violencia de género desde las consultas.

desde las consultas. Planes de salud comunitaria, control de la polimedicación en pacientes crónicos y campañas de prevención de la exposición al alcohol durante el embarazo.

Reparto condicionado al empleo médico

Los criterios de distribución de estos fondos estatales se han calculado en base a la población protegida, ponderando factores geográficos como la superficie, la dispersión y la insularidad.

Para recibir el 100% de la financiación, Sanidad exigía el cumplimiento estricto de cuatro requisitos relacionados con la estabilidad docente y los recursos humanos. Tras verificarse que el INGESA (así como el resto de comunidades de régimen común) cumple con estas condiciones, las ciudades autónomas recibirán la totalidad de la partida asignada.

Con esta inyección económica, el Ministerio de Sanidad reafirma su hoja de ruta para lograr una Atención Primaria más resolutiva, accesible y adaptada a las necesidades del siglo XXI, poniendo el foco en la prevención y el trato humano.