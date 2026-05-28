La senadora Cristina Díaz denuncia en el Senado que los docentes de las ciudades autónomas son los únicos de España que aún no han percibido las subidas salariales aprobadas desde 2024.

La educación concertada de Ceuta y Melilla se ha convertido en el centro del debate político en el Senado. La senadora del Partido Popular por Ceuta, Cristina Díaz, ha denunciado con dureza lo que considera un «abandono» y una «asfixia» deliberada por parte del Ejecutivo central hacia los profesores de estos centros, quienes dependen directamente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Alta, la parlamentaria ceutí exigió explicaciones inmediatas a la ministra del área, Milagros Tolón, por los retrasos acumulados en las nóminas de los docentes. Según los datos adelantados por el diario El Pueblo de Ceuta, los profesores de la concertada en ambas ciudades autónomas son los únicos de todo el país que todavía no han cobrado las subidas salariales correspondientes a los años 2024, 2025 y lo que va de 2026.

Discrepancias ministeriales y trámites eternos

Díaz afeó a la ministra la incapacidad de su departamento para dar una fecha concreta de pago, achacando el bloqueo a supuestas discrepancias internas entre el Ministerio de Educación y el de Hacienda. «Es muy preocupante que dos ministerios no sean capaces de ponerse de acuerdo para pagar lo que se debe a unos trabajadores», criticó la senadora, quien lamentó que los centros tengan la sensación de enfrentarse siempre a «excusas de mal pagador».

Sin embargo, el PP advierte que el impago de los salarios es solo «la gota que colma el vaso» de una situación de precariedad estructural que arrastra el sector.

Déficit de personal para alumnos vulnerables

Más allá de lo económico, la denuncia de los populares pone el foco en la falta de recursos humanos para atender a la diversidad en las aulas, señalando directamente a la actual ley educativa (LOMLOE):

Falta de especialistas: Se denuncia la carencia estructural de orientadores, personal de apoyo y especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

Se denuncia la carencia estructural de orientadores, personal de apoyo y especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL). Ratios desbordadas: Como ejemplo de la gravedad de la situación, Díaz desveló que existen colegios concertados con casi 700 alumnos en Ceuta que cuentan con una sola especialista en Audición y Lenguaje para cubrir las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria.

Como ejemplo de la gravedad de la situación, Díaz desveló que existen colegios concertados con casi 700 alumnos en Ceuta que cuentan con para cubrir las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. Criterio de reparto: El PP critica que el Ministerio limite la dotación de recursos basándose en las unidades escolares (aulas) y no en el número real de alumnos con necesidades especiales.

«Para el Gobierno, la concertada de Ceuta y Melilla no es prioridad y lo que ustedes llaman incidencias, no es otra cosa que abandono», concluyó la senadora popular, advirtiendo que las consecuencias de este «sectarismo» las terminan pagando las familias y los alumnos más vulnerables.