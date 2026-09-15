En un violento incidente ocurrido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, dos vigilantes de la empresa Eulen han sido agredidos por residentes, resultando en lesiones en muñecas y costillas que requirieron atención hospitalaria.

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Los enfrentamientos entre migrantes en el CETI han llevado a este desafortunado suceso, poniendo de manifiesto las tensiones que se viven en el centro de acogida. Tras la agresión, los profesionales heridos han sido trasladados a un centro médico, donde recibieron la atención necesaria.

Este incidente deja a la plantilla de seguridad del CETI compuesta por solo diez vigilantes, en lugar de los doce que se encontraban previamente. Esta reducción, debido a los acontecimientos recientes, podría afectar la seguridad y el manejo de situaciones similares en el futuro.

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La situación en el CETI es delicada, y este tipo de agresiones resalta la necesidad de evaluar las condiciones de trabajo y la seguridad de los profesionales encargados de velar por el orden en estas instalaciones.

Las autoridades locales deben considerar este incidente en el contexto más amplio de la crisis migratoria que afecta a Ceuta, un punto crítico en la llegada de migrantes a Europa desde África.

La comunidad espera medidas que garanticen la seguridad tanto de los vigilantes como de los residentes del CETI, así como soluciones para mitigar el clima de tensión en el centro de acogida.