Las autoridades de Marruecos han dado un paso significativo al comprometerse ante Bruselas a readmitir a todos los migrantes que entraron de manera ilegal a Ceuta en fechas recientes.

Lee tambien: Ceuta inicia trámites para reagrupación de menores en Marruecos

En una misiva enviada a la UE, se informa que las autoridades marroquíes están trabajando para determinar las causas y los actores involucrados en esta situación, reflejando un interés por resolver el conflicto migratorio en la frontera del país vecino.

Uno de los puntos destacados en esta comunicación es la mención del «papel manifiesto desempeñado por la desinformación» a través de redes sociales, lo que llevó a un incremento en los intentos de cruce por la frontera de Ceuta.

Lee tambien: Marruecos acepta readmitir inmigrantes de Ceuta del 31 de julio

La implicación de Marruecos se considera un avance en la colaboración entre países en la gestión de flujos migratorios, en un contexto donde la presión sobre la frontera ceutí ha aumentado considerablemente.

Las autoridades de Ceuta observan con atención estos desarrollos, ya que afectan directamente a la dinámica de la migración y las relaciones con nuestro país vecino.

Este compromiso por parte de Marruecos podría abrir la puerta a nuevas negociaciones y acuerdos más sólidos para el control de las fronteras y la protección de los derechos de los migrantes.