El ministro de Política Territorial ha anunciado que los primeros tramites para la reagrupación de menores migrantes han comenzado en Ceuta. Este lunes se iniciaron los expedientes necesarios para abordar esta situación, que afecta a varios niños en la ciudad autónoma.

Lee tambien: Marruecos se compromete a readmitir a migrantes en Ceuta

Según el ministro, se han comenzado a gestionar los primeros diez expedientes de menores que se encuentran en Ceuta. Su objetivo es facilitar la reagrupación de estos niños con sus familias en Marruecos, lo que podría significar una mejora en sus condiciones de vida al regresar con sus allegados.

A pesar de los esfuerzos en este sentido, el ministro ha dejado claro que no se prevé una devolución inmediata de los menores. Este proceso será gradual y se llevará a cabo conforme a la normativa vigente y el respeto a los derechos de los menores involucrados.

Lee tambien: Ceuta: dos vigilantes del CETI heridos en enfrentamiento

Esta noticia se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por la situación de los menores migrantes en Ceuta, donde el número total de menores en la calle es estimado en 1.000, según el mismo ministro. Esto pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones efectivas para abordar esta crisis humanitaria.

Las autoridades locales trabajan en conjunto con diversas organizaciones para garantizar que los derechos de los menores sean respetados y que se cumplan los procedimientos necesarios para su reagrupación familiar. La colaboración con Marruecos es fundamental en este proceso.

El inicio de estos trámites representa un paso hacia la solución de una problemática compleja que ha captado la atención de la ciudadanía y de las autoridades en Ceuta, donde la necesidad de acción es apremiante y requiere un enfoque humano y responsable.