Comisiones Obreras (CCOO) ha manifestado su firme oposición a la propuesta de ubicar un nuevo asentamiento de inmigrantes junto a la cárcel de Fuerte Mendizábal. El sindicato advierte que esta localización podría acarrear «severas infracciones de seguridad» en la ciudad autónoma de Ceuta.

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La preocupación surge tras la noticia de que esta zona, junto con otra cercana a Benzú, se barajan como posibles ubicaciones para más asentamientos. Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se habilitarán hasta 10.000 plazas en total.

Se prevé que el asentamiento al lado de la prisión albergue a unas 800 personas. CCOO señala que este proyecto comprometería la seguridad del centro penitenciario y del personal que allí trabaja, además de vulnerar la normativa vigente relacionada con infraestructuras críticas y la prevención de riesgos.

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La Sección Sindical de CCOO expresa su «profunda preocupación» y exige la paralización del proyecto, instando a las autoridades a considerar otras alternativas que aseguren condiciones asistenciales adecuadas sin poner en riesgo la seguridad del entorno.

El sindicato argumenta que esta decisión no solo es imprudente para la gestión del sistema penitenciario, sino que también viola un gran marco normativo de seguridad estatal. Se hace referencia a la Ley Orgánica General Penitenciaria y al Reglamento Penitenciario, alegando que la cercanía de una instalación masiva deteriora los protocolos de custodia y control perimetral.

CCOO también denuncia que la ubicación incrementa la exposición a posibles lanzamientos de objetos a la cárcel, intentos de evasión y otras interferencias externas que podrían comprometer la operatividad del centro. Adicionalmente, se resalta el incumplimiento de la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, la cual requiere mantener franjas de protección alrededor de infraestructuras de seguridad del Estado.