La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destapa un grupo de WhatsApp paralelo, denominado ficticiamente «VACACIONES Y VIAJES», creado por la exmilitante socialista para intentar tumbar la investigación de la jueza Beatriz Biedma.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacudido el panorama político y judicial español al revelar el contenido de un grupo de WhatsApp interno liderado por la exmilitante del PSOE, Leire Díez. El chat, bautizado de forma engañosa bajo el nombre de “VACACIONES Y VIAJES” y creado originalmente el 23 de agosto de 2024, tenía un objetivo estrictamente político y judicial: diseñar una estrategia coordinada para desacreditar y apartar a la magistrada Beatriz Biedma, encargada de instruir el caso penal contra el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según los mensajes interceptados por la Guardia Civil a los que ha tenido acceso la investigación, Díez dejó clara su motivación principal dentro del grupo con una frase explícita: “Mi prioridad: el presidente”. A partir de esa premisa, los integrantes de la conversación orquestaron diversas maniobras destinadas a desestabilizar la instrucción judicial en un momento clave de las pesquisas.

El plan contra la jueza Biedma

La estrategia central que revela la UCO consistía en intentar la recusación o la anulación de las actuaciones de la jueza instructora Beatriz Biedma. Para lograrlo, los miembros del chat llegaron a redactar e interponer una denuncia formal contra la propia magistrada, alegando supuestas irregularidades en su proceder.

Sin embargo, estas maniobras paralelas contra la judicatura acabaron naufragando en los cauces legales. La Fiscalía resolvió rechazar de plano la denuncia dirigida contra la magistrada Biedma debido a una «falta de competencia», lo que impidió que el plan de descarrilamiento judicial surtiera el efecto deseado por la trama.

Conexiones políticas y ramificaciones del caso

El análisis de este chat se enmarca dentro del denominado ‘caso Leire Díez’, un sumario que investiga una supuesta red de tráfico de influencias y actividades ilícitas que salpican a diversas estructuras del partido oficialista. Los informes policiales de la UCO vinculan estas «cloacas» y dinámicas internas con figuras clave de la organización, situando los orígenes de estas coordinaciones en torno al año 2021.

La publicación de estos mensajes coincide, además, con un clima de fuerte tensión interna dentro del socialismo, donde algunos sectores críticos y un centenar de afiliados han reaccionado exigiendo una renovación orgánica profunda de cara a los próximos desafíos electorales, motivados por la continua acumulación de revelaciones judiciales en el entorno del presidente.

Las defensas del caso intentan calibrar ahora el impacto que la incorporación de estos 92.000 mensajes de WhatsApp y Signal extraídos por la Guardia Civil tendrá sobre el desarrollo del inminente juicio al hermano del jefe del Ejecutivo, mientras la oposición ya ha anunciado que exigirá responsabilidades políticas inmediatas ante lo que consideran un «ataque frontal e intolerable» a la independencia del poder judicial.