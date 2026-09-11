La Casa de la Juventud de Ceuta anuncia la apertura de la inscripción para sus cursos de otoño a partir del 14 de septiembre. Esta iniciativa busca ofrecer a los jóvenes de la ciudad oportunidades de formación y desarrollo personal.

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La oferta formativa incluye diversas áreas, como comercio, nuevas tecnologías y competencias digitales, permitiendo a los participantes adquirir habilidades relevantes para el mercado laboral actual.

Asimismo, los cursos abarcarán la salud y la animación sociocultural, favoreciendo el bienestar y la participación activa de los jóvenes en su comunidad. Estas formaciones están diseñadas para fomentar el ocio y el tiempo libre de manera constructiva.

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Igualmente, se ofrecerán actividades artísticas que permitirán a los jóvenes explorar su creatividad y desarrollar su talento en un ambiente colaborativo y enriquecedor.

La Casa de la Juventud se posiciona así como un espacio clave para el crecimiento y la formación de los jóvenes de Ceuta, fomentando su participación en actividades que contribuyen a su desarrollo integral.

Para obtener más información sobre los cursos disponibles y los requisitos de inscripción, se recomienda contactar directamente con la Casa de la Juventud a partir de la fecha indicada.