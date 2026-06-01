El Hotel Parador de la Muralla de Ceuta ha sido el escenario de la presentación e inauguración oficial de un ambicioso programa de capacitación especializado en el sector del juego online. El evento ha contado con la participación de Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de la Ciudad Autónoma, y Alberto García Valera, socio director de EY. Impartido por la reconocida Escuela de formación SGA, este plan de estudios está subvencionado al 100% por el Gobierno autonómico, eliminando cualquier coste económico para los estudiantes a cambio de un firme compromiso de asistencia, aprovechamiento y superación.

Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a personas residentes en la ciudad de Ceuta y cuenta con un total de 150 plazas, distribuidas de forma equitativa en cinco especialidades académicas diferenciadas (30 alumnos por aula). El gran atractivo del programa radica en sus proyecciones de empleabilidad directa, estimadas en cerca del 70% para los alumnos que completen con éxito los módulos formativos.

Un plan estratégico para el capital humano local

A través de la sociedad pública PROCESA, la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital continúa impulsando programas especializados en el ámbito digital. El objetivo de la administración local es consolidar un ecosistema empresarial e institucional permanente en la ciudad, dotando a las multinacionales y operadores de juego online establecidos en Ceuta del capital humano y el talento técnico necesario para expandir sus operaciones.

La modalidad de impartición combina la flexibilidad del entorno virtual con sesiones presenciales, garantizando un seguimiento riguroso.

Especialidades adaptadas a las demandas del mercado digital

La oferta académica se segmenta en cinco ramas clave para la operatividad de las empresas del sector, distribuidas en diferentes fases de inscripción durante el año 2026:

CRM / VIP Manager: Orientado a la gestión avanzada de clientes y fidelización de cuentas de alto valor. Su plan de estudios abarca desde inglés técnico y formación de casino, hasta Excel avanzado, funciones y programas específicos de CRM, captación, retención, ventas y segmentación de usuarios. (Plazo de inscripción finalizado).

Customer Service: Centrado en la experiencia de usuario y el soporte técnico y operativo. El programa capacita a los alumnos en atención telefónica, canales de Live Chat, verificación de identidad, gestión de bonos, activación de cuentas, resolución de incidencias y administración en el Back Office de las plataformas de juego. (Plazo de inscripción finalizado).

Pagos, Fraude, Blanqueo de Capitales y Juego Responsable: Un perfil regulatorio de alta demanda enfocado en la seguridad financiera. Las materias mínimas cubren iniciación al fraude, normativas del Sepblac y directrices avanzadas de la DGOJ. Los estudiantes aprenderán a realizar un Business Risk Assessment (BRA), preparar auditorías internas y gestionar casos prácticos complejos de cumplimiento normativo (AML/CFT), elaboración de reportes sospechosos, pasarelas de pago y reporting financiero. (Inscripción abierta desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio de 2026 a las 14:00 horas).

Product Manager: Enfocado en la gestión comercial y optimización de las plataformas de juego. El bloque integra conocimientos de casino (ruleta, Black Jack y slots), gestión y dinámicas de apuestas deportivas, fijación de límites, diseño de bonos, control de riesgos, arbitraje y abuso, además del posicionamiento del producto en el mercado actual. (Inscripción abierta desde el 28 de mayo hasta el 11 de junio de 2026 a las 14:00 horas).

Técnico en Operaciones y Marketing: Diseñado para dominar la captación digital y la analítica corporativa. Incluye formación en marketing online, gestión de campañas de publicidad digital en Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads, analítica web con Google Analytics, estrategias de Social Media, redes de afiliación, gestión de medios tradicionales y digitales, y el dominio de herramientas ofimáticas corporativas.