Marruecos arrancó este jueves la campaña electoral para las elecciones legislativas del próximo 23 de septiembre. Los comicios vienen marcados por el impacto de la crisis de Ceuta y las dudas sobre si la reclamación de soberanía reavivará el voto.

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Marruecos ha iniciado la campaña electoral para las elecciones legislativas del 23 de septiembre, un periodo de propaganda que se extenderá hasta el día 22. Los comicios a la Cámara de Representantes coinciden con un momento de tensión diplomática con España motivado por la crisis en Ceuta y la reclamación sobre la ciudad autónoma y Melilla.

El parlamento bicameral marroquí renovará los 395 escaños de su cámara baja. En el actual escenario, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), encabezada por el primer ministro Aziz Ajanuch, parte como favorita junto a sus socios de gobierno, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) y el Partido Istiqlal, mientras que el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) busca recuperar representación.

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La reciente crisis fronteriza en Ceuta ha reaparecido en el debate de los candidatos de la nación vecina, rompiendo los compromisos de evitar reclamaciones unilaterales asumidos en 2022. No obstante, analistas locales señalan que persiste el desencanto en la ciudadanía y la duda sobre si este asunto logrará movilizar a un electorado donde solo 15,8 millones de personas están inscritas para votar.

El Gobierno que resulte de las urnas afrontará retos estratégicos como la preparación de las infraestructuras para el Mundial de 2030, la gestión de la sequía y reformas en materia de sanidad, educación y protección social.