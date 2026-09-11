Francisco Pardo y Mercedes González, máximos responsables de Policía y Guardia Civil, han visitado Ceuta para supervisar la situación en la frontera del Tarajal. Este desplazamiento se realiza en un contexto de crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

Lee tambien: El informe del CENIF sobre la entrada masiva en Ceuta llega a la Audiencia Nacional: qué sostiene la Policía

La frontera del Tarajal ha estado bajo especial atención debido a los recientes incrementos en los intentos de cruce, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia y la operatividad en la zona.

Durante su visita, Pardo y González han estado analizando las medidas implementadas para gestionar los flujos migratorios y garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos ceutíes como de los migrantes que intentan acceder a la península.

Lee tambien: Informe de la Policía revela que la avalancha en Ceuta fue planificada

Este tipo de visitas se tornan esenciales para evaluar la efectividad de los dispositivos de control y responder de manera adecuada a los retos que la situación migratoria presenta.

El importante flujo de migrantes en la frontera del Tarajal requiere una coordinación estrecha entre las diferentes fuerzas de seguridad para asegurar un manejo eficiente y humano de la crisis.

Las medidas adoptadas en los últimos días reflejan un intento de adaptarse a las circunstancias cambiantes en materia de inmigración, especialmente en un momento crítico como el actual.