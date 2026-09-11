Dos marroquíes han ingresado en la prisión de Ceuta después de ser acusados de agresiones a militares pertenecientes a las fuerzas de Regulares y la Legión. Los individuos, que no reconocieron los hechos, se encuentran a la espera de juicio y no se dictaron condenas por conformidad, lo que podría haber llevado a sus expulsiones del país.

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El primero de los implicados, conocido como A.E.O., ha sido detenido y se enfrenta a cargos de atentado y lesiones. Los acontecimientos que le llevaron a la prisión se produjeron en la noche del pasado domingo en la Avenida Virgen de África, donde intentó huir de una patrulla militar tras ser requerido para su identificación. Durante su huida, agredió a un militar de Regulares, provocándole una luxación de hombro y excoriaciones en el codo.

A.E.O. podría enfrentar una pena de seis años de prisión, ya que se le acusan tres años por cada uno de los delitos cometidos, además de una multa de 4.587 euros por las lesiones causadas al componente de Regulares.

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Otro marroquí, A.A.T., también ingresó en prisión tras haber sido arrestado en las naves del Tarajal durante la entrada masiva de migrantes a finales de julio. En este caso, cuando fue abordado por legionarios, utilizó spray de pimienta contra dos de ellos, quienes sufrieron lesiones de carácter leve.

La Fiscalía ha solicitado penas de prisión para A.A.T., incluyendo cuatro años por atentado y un mes de multa con cuota diaria de 15 euros por cada uno de los dos delitos de lesiones leves en los que se le vincula.

La asociación de militares ATME ha expresado su apoyo a las fuerzas armadas y ha solicitado la dotación de medios de protección adecuados para los efectivos que trabajan en la calle, especialmente desde el incremento de la presión en la frontera de Ceuta.