Los partidos políticos de Ceuta han unido sus voces en una declaración conjunta en la que repudian la violencia y abogan por la realización de protestas pacíficas. Este llamamiento busca fortalecer la cohesión entre los ciudadanos de la ciudad autónoma.

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El presidente de Ceuta, junto a los portavoces de todas las formaciones políticas, ha expresado claramente que la violencia no tiene cabida en las próximas movilizaciones. Se alerta especialmente sobre las consecuencias legales que podrían afrontar quienes incurran en actos de vandalismo.

La declaración conjunta también hace un llamado a la unidad de los ceutíes, destacando que la lucha por causas justas debe desarrollarse en un marco de respeto y convivencia pacífica. Este mensaje resuena especialmente en un tiempo en que la cohesión social es fundamental.

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Las palabras de los líderes políticos vienen en un momento crítico, donde las tensiones pueden escalar sin un canal adecuado de expresión. En este sentido, la insistencia en la protesta pacífica es vista como una vía para abordar los problemas y preocupaciones ciudadanas sin recurrir a la violencia.

Asimismo, se enfatizó que la colaboración entre todos los sectores de la sociedad ceutí es vital para el progreso y la resolución de los conflictos actuales. La declaración busca ser un recordatorio de que la unidad es fundamental para avanzar hacia un futuro mejor.

En conclusión, los grupos políticos de Ceuta se posicionan firmemente en contra de la violencia y desean que las futuras movilizaciones sean una expresión de demandas legítimas bajo un marco de respeto. La ciudad sigue en un proceso de reflexión sobre cómo abordar sus retos con paz y cohesión.