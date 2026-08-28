En una reciente intervención en el Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abordó la crisis migratoria que vivió Ceuta en los últimos meses. El ministro afirmó que este fenómeno fue desencadenado por un bulo que circuló por las redes sociales.

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Albares subrayó que lo ocurrido en la frontera de Ceuta no fue un hecho aislado, sino el resultado de una serie de campañas desinformativas promovidas por ciertos sectores, a los que se refirió como parte de una «guerra cognitiva» impulsada por la ultraderecha.

El ministro defendió la soberanía de Ceuta y Melilla, enfatizando la importancia de mantener la integridad territorial de España. En este sentido, aseguró que el Gobierno se encuentra en contacto diario con Marruecos para gestionar la situación en la frontera de ambos enclaves.

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José Manuel Albares reafirmó el compromiso del Ejecutivo para enfrentar los desafíos que plantea la migración en la región, trabajando de manera conjunta con los países vecinos para prevenir situaciones que pongan en riesgo la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

La declaración de Albares contribuye al debate acerca de las políticas migratorias en Ceuta, un tema de especial relevancia para la población local, que ha vivido de cerca las consecuencias de este fenómeno.

Las afirmaciones del ministro resaltan los desafíos que enfrenta el Gobierno en la gestión de la migración, y la necesidad de abordar la narrativa que rodea estos eventos, en particular ante el impacto en la opinión pública y la política local.