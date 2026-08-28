La Asamblea de Ceuta ha formulado una declaración institucional que unifica las voces de los partidos políticos locales, exigiendo una respuesta inmediata del Gobierno ante la actual crisis migratoria que atraviesa la ciudad.

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La declaración señala la necesidad urgente del retorno de los migrantes que aún se encuentran en Ceuta, insistiendo en que esta situación ha llevado a la ciudad a un estado crítico.

Asimismo, se hace hincapié en la demanda de mayores medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la protección de la frontera.

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La Asamblea también solicita la reparación de los daños económicos ocasionados por la llegada masiva de cerca de 80.000 personas a través de El Tarajal el pasado 30 de julio, un evento que ha afectado gravemente diversas áreas de la economía local.

Los representantes de la Asamblea consideran imprescindible que el Gobierno tome cartas en el asunto para evitar un colapso total de la ciudad, que ya se encuentra al borde de la saturación por la crisis migratoria.

Esta acción conjunta refleja la urgencia de colaboración entre las instituciones locales y el Gobierno para abordar de manera efectiva y rápida la situación en Ceuta y proteger a sus habitantes.