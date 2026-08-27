El diputado Josep Pagès denuncia una «batalla vergonzante» entre Interior y Defensa, cuestiona la tardanza en convocar el Consejo de Seguridad y apunta a la relación del Ejecutivo con Marruecos.
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MADRID.— El portavoz de Junts per Catalunya en la comisión parlamentaria, Josep Pagès, ha arremetido con dureza este jueves contra la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, calificando la actuación estatal de «incapaz e ineficiente». En su intervención, el diputado independentista ha afirmado que el despliegue gubernamental está guiado por «intereses políticos» y ha denunciado públicamente una «vergonzante batalla» entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Pagès ha reprochado además que el Consejo de Seguridad Nacional haya sido convocado «30 días después de los hechos», lo que a su juicio evidencia una falta de previsión y coordinación estructural en la protección de las fronteras.
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Rechazo a cuotas y recriminaciones en política exterior
Durante su discurso, el representante de Junts ha dejado clara la posición de su formación respecto al reparto territorial de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma y ha sembrado dudas sobre los motivos de la postura del Ejecutivo hacia Rabat:
- Negativa al reparto territorial: Pagès ha aseverado de forma tajante que «los catalanes no van a pagar la incompetencia del Gobierno» y que Cataluña carece de recursos para asumir la acogida de más personas migrantes.
- Cuestionamiento de las mafias: Ha rechazado la versión oficial que atribuye el episodio exclusivamente a la acción de redes ilícitas de tráfico de personas.
- Presión diplomática: Ha sugerido la existencia de condicionantes ocultos respecto al Reino de Marruecos, preguntándose públicamente «qué sabe Marruecos de ustedes» ante la ausencia de protestas formales por lo que ha calificado como «amenazas híbridas».