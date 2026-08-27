El diputado Josep Pagès denuncia una «batalla vergonzante» entre Interior y Defensa, cuestiona la tardanza en convocar el Consejo de Seguridad y apunta a la relación del Ejecutivo con Marruecos.

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MADRID.— El portavoz de Junts per Catalunya en la comisión parlamentaria, Josep Pagès, ha arremetido con dureza este jueves contra la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta, calificando la actuación estatal de «incapaz e ineficiente». En su intervención, el diputado independentista ha afirmado que el despliegue gubernamental está guiado por «intereses políticos» y ha denunciado públicamente una «vergonzante batalla» entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pagès ha reprochado además que el Consejo de Seguridad Nacional haya sido convocado «30 días después de los hechos», lo que a su juicio evidencia una falta de previsión y coordinación estructural en la protección de las fronteras.

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Rechazo a cuotas y recriminaciones en política exterior

Durante su discurso, el representante de Junts ha dejado clara la posición de su formación respecto al reparto territorial de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma y ha sembrado dudas sobre los motivos de la postura del Ejecutivo hacia Rabat: