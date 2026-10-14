Lee tambien: Los Reyes concluyen en Melilla su histórico viaje oficial tras el caluroso recibimiento en Ceuta

Ceuta sigue emocionada tras la visita de Sus Majestades los Reyes de España. Este encuentro ha sido un día de orgullo y cariño que permanecerá en la memoria de todos los ceutíes.

PUBLICIDAD

La presencia de los Reyes ha llenado de sentimientos positivos a la ciudad, destacando la importancia de la unidad y el cariño entre los ciudadanos y la Casa Real.

Lee tambien: Los Reyes rinden homenaje a los fallecidos en la crisis migratoria durante su visita al cementerio musulmán de Sidi Embarek

Este evento refuerza los lazos de Ceuta con el resto de España y subraya el compromiso del Gobierno de Ceuta en mantener esas conexiones que fortalecen la identidad de la ciudad.