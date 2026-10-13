Ceuta – En uno de los actos con mayor peso emotivo y simbólico de su viaje oficial a Ceuta, los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, han visitado este martes el cementerio musulmán de Sidi Embarek para rendir tributo y expresar sus condolencias a las víctimas mortales registradas durante la crisis migratoria del pasado verano.

Lee tambien: Los Reyes de España visitan Ceuta y son recibidos con entusiasmo

A su llegada al recinto, los Reyes guardaron un sobrio minuto de silencio de respeto y recogimiento frente a la zona del camposanto habilitada para dar sepultura a los fallecidos en el mar durante los trágicos acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

PUBLICIDAD

Diálogo interreligioso y muestra de respeto

Posteriormente, en el propio recinto cementerial, los monarcas mantuvieron un encuentro institucional con líderes y representantes de las cuatro confesiones religiosas convivientes en la ciudad autónoma (cristiana, musulmana, hebrea e hindú). Con este gesto, la Casa Real ha querido poner en valor la convivencia multicultural de Ceuta y enviar un mensaje de solidaridad y cohesión social ante las secuelas humanas y sociales dejadas por la crisis del pasado julio.

Lee tambien: La llegada de los Reyes a Ceuta, en imágenes: así ha sido el baño de masas de Felipe VI y Letizia en la Gran Vía

Tras concluir este acto de homenaje en Sidi Embarek, los Reyes se trasladaron al Parador de la ciudad para continuar con la agenda institucional prevista y mantener un encuentro con una amplia representación de la sociedad civil ceutí.