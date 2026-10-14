La AEMET anuncia 100% de probabilidad de lluvia en Ceuta para miércoles, 14 de octubre de 2026. El día será de cielo nuboso con lluvia escasa, con máximas de 25°C, mínimas de 21°C y viento del Este que puede alcanzar 20 km/h.

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La humedad se moverá entre 80% y 95% y el índice UV llegará a 5, por lo que la sensación térmica podría ser más bochornosa en periodos de mayor humedad.

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Previsión para los próximos días

Jueves (15 de octubre): escenario similar al miércoles, con nuboso con lluvia escasa, máximas de 25°C, mínimas de 21°C y viento del Este a 20 km/h, según la AEMET.

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Viernes (16 de octubre): intervalos nubosos con lluvia escasa, máxima 25°C y mínima 20°C; el viento del Este bajará a 15 km/h.

Sábado (17 de octubre): máxima de 24°C y mínima de 19°C. El resto de datos sobre cielo y viento no figura completo en la previsión aportada para ese día; se recomienda consultar la actualización de la AEMET si es necesario.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Nuboso con lluvia escasa

Nuboso con lluvia escasa Viento: E (Este), 20 km/h

E (Este), 20 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: entre 80% y 95%

entre 80% y 95% Índice UV máximo: 5

Recomendaciones

Con probabilidad de precipitación del 100%, lleve paraguas o prenda impermeable. Aunque el cielo esté nuboso, el índice UV 5 aconseja protección solar en las horas centrales. Tenga en cuenta el viento del Este de 20 km/h al elegir la indumentaria para desplazarse por la ciudad.

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