La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado el aviso amarillo en la ciudad autónoma ante un episodio de precipitaciones abundantes que se prolongará durante toda la jornada.

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Puntos clave de la situación:

Aviso activo: El nivel de alerta amarilla se mantendrá vigente hasta la noche, concretamente hasta las 22:00 horas, debido a la previsión de lluvias y tormentas ocasionales. El Pueblo de Ceuta

El nivel de alerta amarilla se mantendrá vigente hasta la noche, concretamente hasta las 22:00 horas, debido a la previsión de lluvias y tormentas ocasionales. El Pueblo de Ceuta Zonas afectadas: Las precipitaciones intensas registradas en poco tiempo han provocado acumulaciones de agua y pequeños problemas de inundación en varios puntos de la ciudad, afectando a viales como la carretera nueva, el puerto, la zona de San Daniel y Benítez, lo que ha dificultado la circulación y el tráfico rodado.

Las precipitaciones intensas registradas en poco tiempo han provocado acumulaciones de agua y pequeños problemas de inundación en varios puntos de la ciudad, afectando a viales como la carretera nueva, el puerto, la zona de San Daniel y Benítez, lo que ha dificultado la circulación y el tráfico rodado. Recomendaciones de Protección Civil: Ante el riesgo de balsas de agua y la reducción de la visibilidad en las carreteras, los servicios de emergencia aconsejan extremar la precaución tanto a conductores como a peatones. El Faro de Ceuta

Consejos de seguridad ante el temporal:

Para conductores: Se recomienda revisar el estado de los neumáticos, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y prestar especial atención en los pasos de peatones debido a la escasa visibilidad.

Se recomienda revisar el estado de los neumáticos, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y prestar especial atención en los pasos de peatones debido a la escasa visibilidad. Para peatones: Es aconsejable transitar con calzado antideslizante para evitar caídas en pavimentos mojados y tener cuidado cerca de zonas de desniveles o alcantarillas. El Faro de Ceuta

Es aconsejable transitar con calzado antideslizante para evitar caídas en pavimentos mojados y tener cuidado cerca de zonas de desniveles o alcantarillas. El Faro de Ceuta En los hogares: Se sugiere revisar azoteas, patios y sistemas de desagüe para asegurar una correcta evacuación del agua y evitar filtraciones.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución meteorológica de las próximas horas.

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