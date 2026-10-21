MADRID — El otoño experimentará un brusco y repentino paréntesis en las próximas horas. Tras unas jornadas marcadas por la inestabilidad y el paso de precipitaciones, la Península Ibérica se prepara para la irrupción de una masa de aire frío de origen polar que barrerá el territorio nacional, dejando un ambiente plenamente invernal y un desplome generalizado de los termómetros.

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Según las previsiones de los principales modelos meteorológicos, la entrada de este flujo gélido procedente del norte coincidirá con un cambio radical en el panorama atmosférico. Aunque las precipitaciones tenderán a remitir y abrirse grandes claros en numerosas regiones, el verdadero protagonista será el frío, que se instalará con fuerza en gran parte del país de forma acusada.

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Desplome de temperaturas y mínimas bajo mínimos

El descenso térmico se notará especialmente en las horas nocturnas y en las primeras horas de la mañana. En la mitad norte y amplias zonas del interior peninsular, los termómetros registrarán valores inusualmente bajos para esta época del año, con mínimas que podrían descender por debajo de los 5 ºC en numerosos puntos y dejar las primeras heladas débiles en los sistemas montañosos y cotas altas, como los Pirineos o la Cordillera Cantábrica.

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Durante las horas centrales del día, las temperaturas máximas también sufrirán un retroceso notable, quedando frenadas de forma generalizada y obligando a recuperar la ropa de abrigo en gran parte de las comunidades del interior y del norte.

Este episodio de frío polar marcará un punto de inflexión en el clima de la semana, imponiendo un tiempo estable pero riguroso en el arranque de la recta final de octubre.