MADRID — El joven aficionado a la meteorología y divulgador Jorge Rey ha vuelto a captar la atención pública tras lanzar una nueva advertencia sobre el panorama meteorológico que se avecina en el territorio nacional. Utilizando sus métodos tradicionales de observación de la naturaleza, Rey ha señalado que nos encontramos ante un giro radical en las condiciones atmosféricas, marcado por la inestabilidad y el retorno de las lluvias a distintas regiones del país.

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En sus últimas previsiones, el conocido pronosticador ha puesto el foco en la evolución del tiempo a corto plazo, destacando la llegada de frentes nubosos que dejarán precipitaciones notables, con especial incidencia en zonas del archipiélago canario y en diversos puntos de la península.

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Un giro en el mapa meteorológico

Las advertencias de Jorge Rey coinciden con un contexto de transición estacional en el que los termómetros y los cielos empiezan a reflejar un comportamiento plenamente otoñal. Mientras los modelos tradicionales auguran variaciones en la circulación de borrascas atlánticas, el divulgador insiste en la fiabilidad de sus indicadores tradicionales para anticipar episodios de lluvias continuadas que romperán la estabilidad vivida en semanas anteriores.

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