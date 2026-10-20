CEUTA — La intensa tromba de agua registrada este lunes en Ceuta provocó un grave vertido de aguas residuales y basura en la costa. Las precipitaciones arrastraron hasta el mar heces, orina y numerosa basura acumulada desde el pasado mes de julio en los conductos y aperturas de evacuación de aguas pluviales en la zona de Benítez.

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Vecinos y transeúntes del entorno fueron testigos directos de cómo la corriente expulsaba hacia la orilla una gran cantidad de plásticos, latas, botellas y toallitas húmedas, acompañados de un intenso y desagradable olor.

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El origen de este episodio se debe al uso continuado que han recibido los caños de canalización durante los últimos meses. Estas infraestructuras —concebidas originalmente para dar salida al agua de lluvia hacia la costa aprovechando la pendiente natural del terreno— sirvieron como retretes improvisados para migrantes llegados a la ciudad tras las entradas masivas registradas en julio.

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Con la llegada de las lluvias torrenciales, el volumen de agua movilizó tanto los desechos sólidos como las deposiciones acumuladas en el interior de los canales durante más de dos meses, arrastrándolos directamente al litoral. La situación ha generado una gran preocupación entre la población local por el posible impacto biológico, sanitario y medioambiental en las playas de la zona.