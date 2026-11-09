Puedes Sotogrande ha firmado y ratificado su adhesión al Pacto de Canarias por las Marinas, una declaración institucional promovida por Marinas de España, que establece diez principios y dieciocho compromisos sobre sostenibilidad, modernización, seguridad jurídica, cooperación institucional y desarrollo de las instalaciones náutico-deportivas.

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‹ › Foto 1 de 8 Puerto Sotogrande ratifica su adhesión al Pacto de Canarias por las Marinas

Este pacto se adoptó durante la clausura del II Congreso Nacional de la patronal del sector en Las Palmas de Gran Canaria. Con esta incorporación, la marina sanroqueña apoya un marco compartido de principios destinados a favorecer el desarrollo sostenible de las instalaciones náutico-deportivas españolas y mejorar su relación con las administraciones públicas.

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El Pacto de Canarias incluye compromisos relacionados con la protección del medio marino, la reducción de emisiones, la innovación tecnológica y la integración de las marinas en las ciudades y destinos turísticos. También se enfocan en la accesibilidad y la formación profesional para generar empleo de calidad.

La adhesión de Puerto Sotogrande se alinea con su modelo de gestión, que incluye servicios de amarre, varadero, mantenimiento de embarcaciones y actividades culturales y sociales. Esta marina cuenta con sistemas de gestión certificados en calidad, medio ambiente y seguridad laboral.

La firma de este pacto por Miguel Ángel Díez, director gerente de Puerto Sotogrande, planta un objetivo claro: avanzar en la modernización de las marinas españolas y trabajar conjuntamente con las administraciones y empresas para proteger el medio ambiente y asegurar la calidad de los servicios ofrecidos.