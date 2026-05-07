La Ciudad Autónoma presenta una ambiciosa programación estival que combina grandes conciertos, festivales flamencos, cine en las playas y espectáculos de drones.

CEUTA – La consejera de Educación y Cultura, Pilar Orozco, ha desvelado la hoja de ruta cultural para los meses de junio, julio y agosto. Según detalla El Faro de Ceuta, la programación busca atraer a todos los públicos mediante una mezcla de tradiciones locales, artistas de renombre internacional y una fuerte apuesta por la modernización digital a través de la marca «Vive Ceuta».

Un arranque tradicional y tecnológico

El verano ceutí comenzará oficialmente el 13 de junio con la romería de San Antonio, amenizada por Fran Amado y Rocío Soto. Para la noche de San Juan (23 de junio), la música de Juan de la Rosy llenará la playa de la Ribera. Como gran novedad, este año se incorporará un espectáculo de drones, una alternativa moderna y sostenible que sustituirá parcialmente a la pirotecnia tradicional tanto en junio como en la feria de agosto.

Julio: El mes de los grandes escenarios

Las Murallas Reales y la Plaza de África se convertirán en el epicentro de la música durante el mes de julio. Entre los platos fuertes confirmados por la Consejería y recogidos por El Faro de Ceuta, destacan:

Flamenco de altura: Miguel Poveda lidera un cartel de lujo junto a Duquende, Felipa y El Grillo del 8 al 10 de julio.

Miguel Poveda lidera un cartel de lujo junto a Duquende, Felipa y El Grillo del 8 al 10 de julio. Fenómenos de masas: El popular Omar Montes y la gira de Los 40 Principales traerán los ritmos más urbanos a la ciudad.

El popular y la gira de Los 40 Principales traerán los ritmos más urbanos a la ciudad. Lírica e internacional: La soprano Montserrat Martí Caballé ofrecerá un homenaje a María Callas, mientras que el artista internacional Maher Zain aportará la nota global al verano.

La soprano Montserrat Martí Caballé ofrecerá un homenaje a María Callas, mientras que el artista internacional aportará la nota global al verano. Nostalgia: Un festival dedicado a los años 80 y 90 contará con bandas míticas como Nacha Pop y La Guardia.

Cine en la arena y Feria de Agosto

El ocio familiar también tendrá su espacio con el regreso del cine de verano, que este año se expande: además de la playa de la Ribera, la playa de Benítez también acogerá proyecciones durante junio y julio.

Por su parte, la Feria de Ceuta, que se celebrará del 1 al 8 de agosto, contará con actuaciones diarias que incluirán desde tributos musicales hasta una noche dedicada íntegramente al carnaval.

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Vive Ceuta: La cultura a un clic

Para evitar que los ciudadanos se pierdan cualquier evento, la Ciudad ha reforzado su plataforma digital. Según explica El Faro de Ceuta, el portal y las redes sociales de Vive Ceuta centralizarán toda la información, venta de entradas y alertas por WhatsApp. Las entradas para los eventos principales estarán disponibles antes de que finalice el mes de mayo.