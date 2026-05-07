Esta unidad multipropósito, clave para el abastecimiento de los territorios españoles en el norte de África, destaca por su versatilidad y su capacidad para transportar hasta 450.000 litros de agua.

CEUTA – El puerto de Ceuta ha sido testigo de un hito operativo para la Armada española con la primera escala del buque multipropósito ‘Carnota’ (A-61). Según recoge una información de El Faro de Ceuta, esta llegada supone la puesta de largo en la ciudad de una de las plataformas más polivalentes de la flota, cuya incorporación a finales de 2023 ha reforzado significativamente la capacidad logística nacional.

De la marina civil a activo estratégico

El ‘Carnota’, anteriormente conocido como Ocean Osprey, nació en 2014 en los astilleros vascos de Zamakona para el ámbito civil. Tras ser adquirido a un armador noruego y adaptado a los exigentes estándares militares, el buque ha demostrado en tiempo récord su valía. Con 66,8 metros de eslora y una autonomía que supera los 20 días en el mar, esta unidad se ha convertido en una pieza fundamental para la Fuerza de Acción Marítima.

Un «pulmón» logístico para Ceuta

Más allá de sus funciones de vigilancia y disuasión en el mar de Alborán o el Cantábrico, el ‘Carnota’ desempeña un rol vital para las ciudades autónomas. Tal y como detalla El Faro de Ceuta, el buque tiene capacidad para suministrar:

Agua potable: Hasta 450.000 litros en una sola escala.

Hasta 450.000 litros en una sola escala. Logística pesada: Posee una cubierta de carga de 350 metros cuadrados para contenedores y material.

Posee una cubierta de carga de 350 metros cuadrados para contenedores y material. Abastecimiento: Suministro de víveres y combustible esenciales para la operatividad de los territorios del norte de África.

Capacidad de remolque y adiestramiento

El buque no solo transporta mercancías; es un remolcador de altura con estándares OTAN. Recientemente, ha participado en maniobras de gran complejidad junto al portaeronaves ‘Juan Carlos I’ y el buque ‘Cantabria’. Además, sirve como plataforma para ejercicios de tiro, lanzamiento de torpedos y evacuaciones médicas con helicópteros.

«Su evolución confirma su papel como activo estratégico en escenarios de seguridad marítima», subraya la información original de El Faro de Ceuta.

Un nombre forjado en el heroísmo

El nombre del buque es un tributo al municipio gallego de Carnota, cuya población fue condecorada como «Muy Humanitaria» tras el heroico rescate de la tripulación del destructor Ariete en 1966. Ese mismo lema de solidaridad y valentía figura hoy en el escudo del A-61, que tiene su base en Ferrol.

Con esta primera visita a Ceuta, el ‘Carnota’ reafirma su compromiso con la protección de los intereses nacionales y la estabilidad de las comunicaciones marítimas entre la península y la ciudad autónoma.