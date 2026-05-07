Este jueves, 7 de mayo de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una situación estable, aunque con presencia de nubes. Según los datos de la AEMET, el cielo estará muy nuboso durante la jornada, con temperaturas que oscilarán entre 15°C y 22°C. La sensación térmica se mantiene prácticamente igual, con valores igualmente entre 15°C y 22°C, por lo que no se esperan grandes diferencias entre lo que se marca en el termómetro y lo que se percibe.

En cuanto al viento, sopla desde el oeste (O) con una velocidad de 20 km/h. La probabilidad de precipitación es de 0%, así que no se esperan lluvias. Además, la humedad se mueve entre 50% y 85%, lo que ayuda a explicar el ambiente más cargado de nubes. El índice UV alcanza un máximo de 7, un valor a tener en cuenta si vas a pasar tiempo al aire libre.

Previsión para los próximos días

De cara al viernes (8 de mayo), la tendencia sigue siendo templada, con mínima de 15°C y máxima de 20°C. El cielo pasará a estar poco nuboso y el viento cambiará a dirección E, con 10 km/h. Se trata de un día relativamente tranquilo en términos de nubes, aunque con temperaturas algo más bajas que hoy.

El sábado (9 de mayo) llega un cambio más claro: se prevé nuboso con lluvia. Las temperaturas serán similares a las de la jornada anterior, con máxima de 21°C y mínima de 16°C, y el viento volverá a establecerse desde el sur (S) con 10 km/h. Para el domingo (10 de mayo), la información facilitada indica máxima de 21°C y mínima de 16°C, con el apartado de cielo que aparece sin detalle en el registro proporcionado, y el viento figura como “km/h” sin valor numérico, por lo que no se puede concretar su intensidad con los datos actuales.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 15°C

15°C Estado del cielo: Muy nuboso

Muy nuboso Viento: O, 20 km/h

O, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 50% a 85%

50% a 85% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con un índice UV de 7, aunque el cielo esté muy nuboso, conviene protegerse del sol (crema y gorra) si vas a estar fuera. La temperatura oscila entre 15°C y 22°C: lleva capas para adaptarte a la mañana y a la tarde y, por el viento de 20 km/h, considera una prenda ligera pero que corte la brisa. No se esperan lluvias (0%), así que no es imprescindible el paraguas.