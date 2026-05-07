La formación critica que el líder nacional del Partido Popular acuda a la ciudad con «promesas recicladas» mientras el Gobierno local mantiene, a su juicio, una postura de «sumisión» ante las políticas de Pedro Sánchez.

Críticas a una visita «fugaz»

VOX ha calificado de «oportunista» la visita de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta, prevista para este próximo sábado. Según la formación, el desplazamiento del líder del PP —aprovechando su ruta por Andalucía— no es más que un intento de «justificarse ante los ceutíes» mediante anuncios que, aseguran, nunca llegan a materializarse.

El partido ha recordado que no es la primera vez que Feijóo desembarca en la ciudad con «discursos grandilocuentes». En este sentido, han reprochado que sigan sin aparecer los inversores gallegos que el líder popular prometió en visitas anteriores para impulsar la economía local: “Palabras vacías que se lleva el viento”, lamenta la formación.

«Marroquinización» y control de fronteras

Para VOX, la defensa de la españolidad de Ceuta no se ejerce con gestos simbólicos, sino con hechos concretos. En su comunicado, acusan al Gobierno de Juan Vivas de someter a la ciudad a una “marroquinización progresiva” durante sus más de 25 años de mandato.

«La defensa real de Ceuta pasa por el control efectivo de nuestras fronteras, por frenar el efecto llamada y por oponerse sin ambigüedades a las políticas de Pedro Sánchez», subrayan desde el partido.

Incoherencia en los pactos

Uno de los puntos más críticos de la formación se centra en la «incoherencia» estratégica del Partido Popular. VOX señala la contradicción que supone que Vivas reciba con honores a su jefe nacional mientras, simultáneamente, el partido intenta «disimular» sus pactos de prioridad con VOX en otras comunidades autónomas.

Según la formación, esta actitud evidencia una falta de rumbo claro:

Oscilación de discursos: El PP cambia su mensaje según la conveniencia territorial.

El PP cambia su mensaje según la conveniencia territorial. Dependencia política: VOX denuncia una supuesta «sumisión» del PP ceutí a las directrices del Gobierno central de Sánchez.

Exigencia de soluciones reales

Finalmente, VOX concluye que Ceuta no necesita «escenificaciones políticas» ni visitas de fin de semana, sino un compromiso firme que garantice el futuro de la ciudad. Consideran que la visita de este sábado es una «promesa reciclada» en un momento en el que la ciudadanía exige soluciones reales a los problemas estructurales de la ciudad autónoma.