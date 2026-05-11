El presidente estadounidense llegará a la capital china el próximo 13 de mayo invitado por Xi Jinping, en un clima de «estabilidad frágil» y con el conflicto en el Golfo Pérsico como telón de fondo.

PEKÍN – La Cancillería de China puso fin este lunes a la incertidumbre diplomática al confirmar oficialmente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado al país asiático del 13 al 15 de mayo. El viaje, que responde a una invitación directa de su homólogo Xi Jinping, supone el regreso de Trump a Pekín tras su última estancia en 2017 y se produce en un momento crítico para la geopolítica mundial.

Una agenda dominada por la crisis en Oriente Próximo

Aunque los temas económicos suelen monopolizar los encuentros entre las dos potencias, en esta ocasión la guerra en Irán se perfila como el eje central de las conversaciones. El desplazamiento de Trump, originalmente previsto para marzo, fue aplazado debido a la necesidad del mandatario de gestionar desde Washington el conflicto bélico lanzado por EE. UU. e Israel contra Teherán.

China, que depende energéticamente de los suministros del Golfo Pérsico, observa con preocupación el posible cierre del estrecho de Ormuz. El embajador chino ante la ONU, Fu Cong, ya advirtió que este asunto será inevitable en la mesa de diálogo. Por su parte, Trump ha destacado la «amabilidad» de Xi respecto a este conflicto, subrayando la importancia de China como principal socio comercial de Irán y su papel potencial como mediador.

El comercio y la «Tregua de Busan»

Más allá de la seguridad internacional, la visita busca consolidar la tregua comercial pactada el pasado octubre en Busan (Corea del Sur). Tras meses de una guerra arancelaria que rozó el embargo comercial de facto, las delegaciones han logrado avances en puntos específicos:

Tierras raras y agricultura: Alivio de restricciones chinas y reactivación de compras de productos agrícolas estadounidenses.

Alivio de restricciones chinas y reactivación de compras de productos agrícolas estadounidenses. Déficit comercial: Negociaciones sobre la compra de energía y aviones por parte de China.

Negociaciones sobre la compra de energía y aviones por parte de China. Tecnología: Persiste la tensión por los controles de Washington a la exportación de chips de inteligencia artificial y la búsqueda de autosuficiencia tecnológica de Pekín.

Negociaciones previas en Seúl

Como antesala a la cumbre, el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, mantendrán este miércoles una reunión de alto nivel en Seúl. Bessent, quien ha calificado la próxima cumbre de «histórica», viajará también a Tokio antes de unirse a la delegación presidencial en Pekín.

Taiwán: La línea roja

A pesar del tono constructivo en materia económica, el tema de Taiwán sigue siendo el punto de mayor fricción. Pekín ha reiterado que la soberanía de la isla es el «núcleo de sus intereses fundamentales», un mensaje que Xi Jinping planea ratificar ante Trump para asegurar que la estabilidad de la relación bilateral no se vea comprometida por el apoyo de Washington a Taipéi.

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Esta visita de tres días no solo definirá el rumbo de las dos mayores economías del mundo, sino que podría ser determinante para la resolución de la crisis energética y bélica en Oriente Próximo.