Zelenski justifica la ofensiva en Yaroslavl como «una manifestación de justicia» tras denunciar que Moscú incumplió su propio cese al fuego. El ataque con drones paraliza además trece aeropuertos en el sur de Rusia.

KIEV / MOSCÚ – La tregua unilateral de 48 horas declarada por el Kremlin con motivo del Día de la Victoria ha nacido muerta. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reivindicado este viernes un exitoso ataque contra una infraestructura petrolera clave en la región rusa de Yaroslavl, situada a más de 700 kilómetros de territorio ucraniano, asegurando que se trata de una respuesta directa a las agresiones rusas durante las primeras horas del supuesto alto el fuego.

El fin de la tregua unilateral

El presidente ruso, Vladímir Putin, había ordenado un cese de hostilidades a partir de la pasada medianoche para conmemorar el triunfo soviético sobre la Alemania nazi el 9 de mayo. Sin embargo, Kiev dio por roto el acuerdo a las pocas horas. Zelenski, que ayer se había comprometido a no realizar ataques de larga distancia si Moscú cumplía su palabra, denunció esta mañana bombardeos rusos en el frente.

«Rusia debe optar por una paz genuina, y solo con una presión fuerte puede conseguirse eso», afirmó el líder ucraniano, calificando la destrucción de la petrolera como un golpe necesario a la financiación de la maquinaria de guerra del Kremlin.

Caos aéreo en el sur de Rusia

La ofensiva ucraniana no se limitó a la infraestructura energética. Un ataque con drones contra el centro regional de control aéreo en Rostov del Don ha provocado un colapso en el transporte civil ruso. Según el Ministerio de Transporte de Rusia, las operaciones en trece aeropuertos del sur del país han sido suspendidas temporalmente.

Entre los aeródromos afectados se encuentran puntos estratégicos y turísticos como Sochi, Astracán, Volgogrado y Krasnodar. Aunque el personal del centro administrativo resultó ileso, los sistemas de navegación aérea están siendo revisados tras el impacto.

Guerra de drones en cifras

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha intentado minimizar el impacto de la ofensiva asegurando que sus defensas antiaéreas han derribado 264 drones ucranianos desde el inicio de la tregua.

PUBLICIDAD

Este nuevo intercambio de golpes a larga distancia confirma que la festividad del 9 de mayo, la fecha más sagrada del calendario militar ruso, se celebrará este año bajo una tensión sin precedentes y con la guerra golpeando profundamente el corazón logístico y económico de la Federación Rusa.