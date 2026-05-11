LA PAZ – El sistema judicial de Bolivia marca un hito este lunes 11 de mayo de 2026 con el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales. El proceso, radicado en un juzgado de la ciudad sureña de Tarija, se centra en una acusación de trata agravada de personas relacionada con una presunta relación que el político mantuvo con una menor de edad durante su mandato, de la cual supuestamente nació una hija en 2016.

A pesar de la gravedad de los cargos y la convocatoria oficial para las 8:20 hora local, la defensa de Morales ha confirmado que el exmandatario no asistirá a la audiencia.

Claves del proceso judicial

Acusación Formal: La Fiscalía sostiene que Morales mantuvo una relación con una menor de edad mientras ejercía la presidencia (2006-2019).

La Fiscalía sostiene que Morales mantuvo una relación con una menor de edad mientras ejercía la presidencia (2006-2019). Pruebas de Cargo: El Ministerio Público de Tarija ha informado la recopilación de más de 170 pruebas legales para sustentar el juicio oral.

El Ministerio Público de Tarija ha informado la recopilación de más de legales para sustentar el juicio oral. Situación de Rebeldía: A principios de 2025, Morales fue declarado en rebeldía tras no presentarse a dos audiencias previas, alegando problemas de salud. Actualmente, existe una orden de captura vigente en su contra.

La postura de la defensa y el «atrincheramiento»

El abogado defensor, Wilfredo Chávez, justificó la inasistencia alegando fallos en el procedimiento de notificación personal. Según Chávez, el juicio es una «persecución política» diseñada para «desviar la atención» de la crisis económica y los conflictos sociales que atraviesa el país.

Por su parte, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión sindical. Desde finales de 2024, sus seguidores mantienen una vigilia permanente y han llegado a bloquear carreteras para impedir que las fuerzas policiales ejecuten la orden de detención.

«No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren con pruebas legales y reales los presuntos delitos… Pido una justicia imparcial y autónoma del poder político», manifestó Morales recientemente a través de sus redes sociales.