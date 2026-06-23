La serie de acción y drama se posiciona como el segundo contenido más visto en España durante el mes de junio tras su estreno en la plataforma de streaming

La producción audiovisual coreana vuelve a registrar un notable impacto en la distribución digital. ‘Así aprenderás’, la nueva serie de ficción estrenada el pasado 5 de junio, se ha posicionado en lo más alto del Top 10 de la plataforma Netflix en un total de 45 países. El proyecto, que aborda las problemáticas y conflictos actuales en el entorno de los centros educativos, se está convirtiendo en un éxito de audiencia a nivel mundial. En el mercado español, la producción ha consolidado su relevancia al situarse como la segunda opción más vista por los usuarios, posicionándose únicamente por detrás del thriller ‘El testigo’, que también lidera el consumo televisivo durante este mes de junio.

La producción ha sido desarrollada por los creadores Hong Jong-chan, Lee Nam-kyu y Kim Da-hee, quienes han asumido la tarea de adaptar para la pantalla el webtoon titulado ‘Get Schooled’, una obra original creada por Chae Yong-taek que contó con las ilustraciones de Han Ga-ram. Esta primera entrega de la serie está estructurada en un bloque de 10 episodios, los cuales presentan una duración aproximada de una hora por capítulo. Por sus características narrativas, la propuesta se postula como una opción dirigida a los espectadores que consumen ficciones coreanas de acción y suspense, un sector que acumula un interés continuado desde el año 2021 y que evoca el fenómeno generado en su día por ‘El juego del calamar’.

La trama argumental de ‘Así aprenderás’ se contextualiza en un escenario donde el problema del acoso escolar genera preocupación en los centros educativos globalmente. Ante las dificultades del profesorado para imponer disciplina y autoridad cuando las situaciones de abuso se descontrolan, la narrativa plantea una medida gubernamental: la creación de la Oficina de Protección de los Derechos de los Profesores, una organización ficticia cuya denominación oficial en la serie es ‘Juvenile Justice’. Este organismo tiene como finalidad principal intervenir de manera directa en aquellos momentos en los que los estudiantes, los padres o los docentes no mantienen claros los comportamientos requeridos en el ámbito escolar.

Métodos poco convencionales ante la violencia en las aulas

Las dinámicas de la serie muestran que los miembros de esta oficina ficticia permanecen atentos a las problemáticas de los colegios, aunque limitan su intervención ejecutiva a los casos en los que la violencia y el abuso escolar se desmarcan de los cauces habituales. El nudo dramático y la acción de la propuesta radican en la naturaleza de sus intervenciones, caracterizadas por el empleo de métodos poco convencionales que recurren a la violencia para restaurar el orden y contener las acciones de los acosadores dentro de las instituciones de enseñanza. Este enfoque genera un dilema moral en el espectador sobre si el fin justifica los medios aplicados o si los integrantes del organismo ejecutan la justicia por su propia mano.

El reparto principal de la serie cuenta con la participación del actor Kim Moo-yul, conocido previamente por sus trabajos en producciones coreanas como ‘Tribunal de menores’ y ‘La señora Woo’. En esta ocasión, el intérprete asume el papel de Na Hwa-jin, uno de los integrantes de la Oficina de Protección de los Derechos de los Docentes. Junto a él, el actor Lee Sung-min da vida al inspector de la organización, un personaje llamado Choi Kang-seok. El elenco de la ficción se completa con las actuaciones de Jin Ki-joo en el rol de Im Han-rim y de Pyo Ji-hoon como Bong Geun-dae, quienes encarnan a otros dos profesionales vinculados a la citada organización gubernamental ficticia.

Con este trasfondo, ‘Así aprenderás’ se suma al catálogo de producciones disponibles en la plataforma de streaming que abordan la temática del acoso escolar desde diferentes perspectivas analíticas y narrativas, compartiendo espacio con títulos como la producción ‘Por 13 razones’, ‘Escuela para señoritas Al Rawabi’ o la serie coreana ‘Un hombre débil’. La combinación de drama, secuencias de acción y un ritmo narrativo acelerado busca captar el interés de la audiencia desde el primer episodio, apoyándose en las interpretaciones de su elenco para detallar el funcionamiento de este organismo de protección.