La ficción protagonizada por Elena Rivera se posiciona entre las series de habla no inglesa más vistas del mundo en la plataforma a pesar de no contar con estreno global ni doblaje en varios mercados

El modelo de ficción de Atresmedia ha vuelto a registrar un éxito de trascendencia internacional. ‘Perdiendo el juicio’, la serie jurídica producida en colaboración con Boomerang TV, ha conseguido situarse en el Top 10 global de las producciones de habla no inglesa más vistas en la plataforma de streaming Netflix. Este hito se produce a pesar de que la producción compite en una situación de desventaja comercial, dado que la obra ni se ha estrenado de forma simultánea a nivel global ni dispone de doblaje en la totalidad de los territorios internacionales a los que ha sido distribuida hasta la fecha.

La trayectoria de este thriller legal comenzó en el año 2025 con su lanzamiento inicial en la plataforma de pago Atresplayer, antes de dar el salto a la parrilla televisiva de Antena 3 en abierto durante el año 2026. En la televisión lineal, la producción cosechó una notable acogida por parte de la audiencia, lo que la llevó a consolidarse como la serie nacional más vista en la franja del ‘prime time’. Avalada por estos resultados de seguimiento en España, la producción de Atresmedia y Boomerang TV fue renovada formalmente para una segunda temporada, cuya fecha de estreno final permanece aún sin determinar por parte de la compañía.

Tras su reciente incorporación al catálogo de Netflix, la respuesta de los usuarios en el mercado español fue inmediata. Bastaron 48 horas desde su inclusión en la oferta digital para que ‘Perdiendo el juicio’ pasara a encabezar la lista de las series más vistas en España, llegando a desplazar de la primera posición a ‘El testigo’, la miniserie británica inspirada en el crimen real de Rachel Nickell. Más de diez días después de este debut en el catálogo, la ficción española se mantiene firmemente en la zona alta de la clasificación de reproducciones, únicamente por detrás de ‘Te encontraré’ —el último fenómeno de suspense basado en las novelas de Harlan Coben— y de ‘Oasis’, una producción diseñada bajo los estándares habituales de consumo de la plataforma de entretenimiento.

Un procedimental clásico inspirado en referentes del género legal

La trama de ‘Perdiendo el juicio’ se articula en torno a la figura de Amanda Torres, personaje interpretado por la actriz Elena Rivera. Torres es una prestigiosa letrada diagnosticada con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) que se ve obligada a reconstruir su carrera profesional desde los cimientos tras sufrir un colapso nervioso en mitad de una vista oral. Alejada de los círculos de la élite judicial en los que se desenvolvía habitualmente, la protagonista debe asumir la defensa legal de su propia hermana, quien se encuentra acusada de un delito de asesinato.

Estructuralmente, la producción adopta la fórmula del procedimental clásico, un formato en el que cada episodio añade un nuevo caso judicial independiente a la línea argumental principal, inspirándose para ello de forma parcial en sucesos reales. Sus creadores —Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías— tomaron como referencia conceptual la célebre serie estadounidense ‘Ally McBeal’. De este modo, la propuesta ofrece al espectador una combinación de tramas capitulares y subtramas concluyentes, un personaje protagonista de alta complejidad psicológica, dinámicas de intriga al estilo de los relatos de misterio clásicos y matices de corte cómico.

La repercusión internacional de ‘Perdiendo el juicio’ a través de los sistemas de distribución de Netflix no constituye un hecho aislado para la alianza estratégica formada por Atresmedia y Boomerang TV. La productora y el grupo de comunicación ya cuentan con precedentes de gran calado global que estuvieron protagonizados de igual modo por Elena Rivera. El ejemplo más directo se encuentra en ‘Alba’, la adaptación del drama de origen turco ‘Fatmagül’ centrada en la historia de una víctima de una violación grupal. En su recorrido por la plataforma digital, ‘Alba’ permaneció durante seis semanas consecutivas en el Top 10 global de producciones de habla no inglesa, logrando además introducirse en las listas de los diez contenidos más seguidos en 70 países diferentes.

El mérito de las cifras actuales de ‘Perdiendo el juicio’ radica en las limitaciones de su despliegue comercial. A diferencia de otros lanzamientos de la plataforma, la serie española no se ha estrenado en la totalidad de las regiones geográficas donde opera Netflix. Asimismo, en mercados europeos y americanos de gran volumen de usuarios como Italia, Alemania o Brasil, la producción de Atresmedia se encuentra disponible de forma exclusiva en su versión original en español acompañada por subtítulos, sin contar con pistas de audio dobladas a los idiomas locales.