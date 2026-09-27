Cientos de personas han acampado en la Puerta del Sol de Madrid en respuesta al desahucio de Maricarmen, un evento que ha generado una gran conmoción social. La protesta, organizada por el Sindicato de Inquilinas, exige la aprobación inmediata del llamado ‘decreto Maricarmen’ en el Consejo de Ministros del próximo martes. Este decreto propone medidas estructurales contra los desahucios, como contratos indefinidos de alquiler.

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Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha expresado la necesidad de que el decreto sea aprobado, señalando que las reivindicaciones van dirigidas a todos los partidos, incluido el Gobierno de Pedro Sánchez. Álvarez ha advertido que si el decreto no se aprueba, el actual gobierno debería terminar, instando a los partidos que lo sustentan a posicionarse.

La acampada en Sol ha incluido actividades como bailes y eventos para animar a los manifestantes. Ante la previsión de lluvia, se han instalado más carpas para proteger las tiendas de campaña. La actriz Aitana Sánchez-Gijón ha mostrado su apoyo a la acampada, destacando la necesidad de soluciones urgentes para la crisis de la vivienda.

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La Comunidad de Madrid ha acusado al Ministerio del Interior de permitir la acampada y de delegar en la Policía Municipal su desalojo, criticando al Gobierno central por no encontrar soluciones. Mientras tanto, el decreto de vivienda que se espera aprobar el martes incluye medidas para estabilizar los alquileres y movilizar vivienda asequible, aunque las diferencias políticas han retrasado su aprobación.