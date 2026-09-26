AEMET sitúa a Ceuta este sábado 26 de septiembre de 2026 con cielo cubierto, 25°C de máxima, 19°C de mínima y viento del E a 15 km/h.

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En España la jornada presenta poco nuboso en el centro y el litoral mediterráneo, más nubes en el norte y nubes cubiertas en puntos de Canarias, según AEMET.

Norte peninsular

Bilbao registra intervalos nubosos, 27°C de máxima y 14°C de mínima; viento del E a 5 km/h y probabilidad de lluvia del 45%.

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En Coruña, A, se esperan intervalos nubosos con 23°C de máxima y 14°C de mínima; viento del NO a 10 km/h y precipitación estimada en torno al 25% (AEMET).

Centro peninsular

En Madrid domina el poco nuboso: 33°C de máxima y 18°C de mínima, viento prácticamente en calma y probabilidad de lluvia del 0%.

Zaragoza también aparece poco nuboso, con 32°C de máxima y 16°C de mínima; viento del S a 5 km/h y sin previsión de precipitaciones (datos de AEMET).

Sur peninsular

Sevilla registrará nubes altas, 39°C de máxima y 20°C de mínima; viento en calma y 0% de probabilidad de lluvia.

Ceuta, incluida en esta área según la ficha de la agencia, aparece con cielo cubierto y temperaturas de 25°C/19°C. El viento del este a 15 km/h puede moderar la sensación de calor durante las horas centrales, según AEMET.

Mediterráneo

Barcelona: poco nuboso, 28°C/20°C; viento del E a 10 km/h y 0% de precipitación.

València: poco nuboso, 28°C/19°C; viento del E a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia (AEMET).

Islas Baleares

Palma prevé poco nuboso, 31°C de máxima y 17°C de mínima; viento del E a 20 km/h y 0% de lluvia.

El viento del este será la variable principal para las actividades al aire libre en las islas, según la previsión publicada por la agencia.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria aparece con cielo cubierto, 29°C de máxima y 25°C de mínima; viento del N a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 25% (AEMET).

Recomendaciones

En Ceuta, con cielo cubierto y 0% de lluvia prevista, conviene tener en cuenta el viento del E a 15 km/h al planificar actividades al aire libre, por su efecto en la sensación térmica.

Si se viaja al norte peninsular (Bilbao o Coruña, A), lleve protección contra lluvia: la probabilidad es mayor que en el resto del país, según AEMET.

Esta previsión se elabora a partir de los datos de AEMET, extraídos de los XML municipales públicos utilizados para la previsión por capital.

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