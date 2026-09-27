Ceuta: máxima 25°C, mínima 21°C, cielo cubierto, probabilidad de lluvia 15% y viento del SE a 5 km/h, según AEMET.

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Predominio de cielos nubosos en amplias zonas de la Península, con mínimas entre 14 y 25°C y máximas que en el interior pueden superar los 30°C. El norte muestra condiciones más húmedas y mayor riesgo de precipitación, según los datos por capital de AEMET.

Norte peninsular

Inestabilidad en el tercio norte. En Bilbao se esperan 30°C de máxima y 14°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 95%, según AEMET.

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En Coruña, A (otras) el día es más húmedo: 21°C de máxima y 16°C de mínima, muy nuboso con lluvia y viento del C 0 km/h; probabilidad de lluvia del 100%, de acuerdo con AEMET.

Centro peninsular

El centro registra nubes altas sin previsión de precipitación. En Madrid se prevén 30°C de máxima y 20°C de mínima, nubes altas, viento del S 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

En Zaragoza la jornada es similar: 32°C de máxima y 19°C de mínima, nubes altas, viento del SE 20 km/h y 0% de probabilidad de lluvia, según AEMET.

Sur peninsular

En el sur prima el calor y menos nubosidad en muchas capitales. Sevilla registra 35°C de máxima y 22°C de mínima, poco nuboso, viento del SO 10 km/h y 5% de probabilidad de lluvia.

Mediterráneo

En la fachada mediterránea aparecen capas nubosas y posibilidades de lluvia puntuales. Barcelona: 29°C de máxima y 19°C de mínima, muy nuboso, viento del SE 10 km/h y 20% de probabilidad de lluvia (AEMET).

En València (otras) el día se mantiene más estable: 28°C de máxima y 19°C de mínima, nubes altas y viento del SE 10 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia.

Islas Baleares

En Baleares, intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación aislada. En Palma se anuncian 30°C de máxima y 17°C de mínima, intervalos nubosos, viento del E 10 km/h y 20% de probabilidad de lluvia, según AEMET.

Islas Canarias

Escenario más húmedo en algunas capitales del archipiélago. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 30°C de máxima y 25°C de mínima, cubierto con lluvia y viento del NE 5 km/h; probabilidad de lluvia del 95%, de acuerdo con AEMET.

Recomendaciones

En Ceuta, con la previsión de cielo cubierto y 15% de probabilidad de lluvia, se sugiere llevar un paraguas ligero y vigilar la evolución si aumenta la nubosidad.

En el norte peninsular, donde AEMET anuncia probabilidades de precipitación muy altas en las capitales citadas, conviene planificar los desplazamientos con margen y seguir la actualización de los avisos meteorológicos.

Fuente: AEMET, datos municipales públicos extraídos de los XML por capital.

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