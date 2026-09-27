Más de 300.000 personas se han congregado en Madrid en una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas, exigiendo la aprobación inmediata del Decreto Maricarmen en el Consejo de Ministros del próximo martes. Tras finalizar la manifestación, ha comenzado una acampada en la Puerta del Sol, donde los asistentes también piden la aprobación del decreto.

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La propia Maricarmen ha publicado un vídeo en redes sociales instando al presidente Pedro Sánchez a aprobar el decreto, comentando: «Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas».

Con esta acampada, el Sindicato de Inquilinas busca aumentar la presión sobre el Gobierno, subrayando que lo ocurrido con Maricarmen no debe repetirse y que son urgentes medidas estructurales para cambiar el modelo de vivienda en España, convirtiéndola en un derecho garantizado en lugar de un negocio.

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El Sindicato demanda que la aprobación del decreto Maricarmen sea un primer paso para abordar la emergencia habitacional que afecta a millones de personas en el país. Entre sus principales reivindicaciones están la renovación automática de todos los contratos para que sean indefinidos, frenar los desahucios, congelar las actualizaciones del IPC de los precios del alquiler, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, y extender las prórrogas de los contratos actuales.

Además, hay convocadas concentraciones en varias ciudades del país, como Burgos, León, Ibiza, Córdoba, Zamora, Almería y Huesca, con la expectativa de nuevas convocatorias en el futuro.