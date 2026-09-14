El IBEX 35 cerró la sesión del lunes, 14 de septiembre de 2026 en 19.565,50 puntos, con una caída de -273,00 puntos (-1,38%), según el seguimiento de Yahoo Finance. El índice abrió en 19.763,40, marcó un máximo intradía de 19.810,90 y un mínimo de 19.511,50.

Lee tambien: Hacienda modifica el precio del tabaco en España: la lista de marcas afectadas este mes de septiembre de 2026

El descenso deja al selectivo por debajo del nivel de cierre de la sesión anterior (19.838,50), y confirma la presión vendedora registrada durante la jornada.

Cómo cerró el IBEX 35

La sesión presentó un patrón claro: apertura por encima del cierre y máximo al inicio, seguido de una pérdida gradual de terreno hasta cerrar en la parte baja del rango.

Lee tambien: El precio de los huevos en los supermercados hoy, 14 de septiembre: cuánto cuestan en Mercadona, Carrefour, Alcampo o DIA

Para los inversores y gestores de Ceuta, ese comportamiento suele interpretarse como una jornada de ajuste más que de reinicio de la tendencia alcista. La lectura definitiva dependerá de la evolución en las próximas sesiones y de datos macro que condicionen el sentimiento.

Evolución de la semana

Estos fueron los cierres registrados, según Yahoo Finance:

2026-09-08 : cierre en 19.997,10 puntos.

: cierre en puntos. 2026-09-09 : cierre en 19.695,30 puntos.

: cierre en puntos. 2026-09-10 : cierre en 19.659,80 puntos.

: cierre en puntos. 2026-09-11 : cierre en 19.838,50 puntos.

: cierre en puntos. 2026-09-14: cierre en 19.565,50 puntos.

Tras los movimientos de la semana, el nivel de 19.500 aparece como soporte a vigilar y la zona de 19.800 como referencia de resistencia inmediata.

Euríbor y mercados

No se facilitan aquí los datos concretos del Euríbor para la jornada, pero su evolución sigue condicionando las hipotecas variables y las decisiones de financiación.

En Ceuta, donde muchos hogares tienen préstamos vinculados a índices de referencia, los movimientos del Euríbor y las expectativas sobre la política monetaria repercuten en la cuota mensual y en la planificación financiera familiar, según fuentes del sector financiero.

Te puede interesar