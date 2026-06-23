El IBEX 35 cerró la sesión del martes 23 de junio de 2026 en 19.476,50 puntos, lo que supuso una variación de -65,80 puntos (-0,34%). La jornada terminó con una clara tendencia a la baja, después de una apertura muy cercana al nivel del cierre y un rango intradía que osciló entre los 19.352,40 y los 19.547,00.

Según datos publicados por Yahoo Finance, el índice comenzó en 19.470,80 y llegó a tocar un máximo intradía en 19.547,00, antes de girar hacia el terreno negativo. El mínimo del día se registró en 19.352,40, marcando un tramo de mayor presión vendedora en la parte media de la sesión. Con la comparación frente a la sesión anterior —19.542,30 puntos— el resultado consolidó el tono de prudencia que viene dominando en las últimas jornadas.

Cómo cerró el IBEX 35

La foto del cierre refleja un mercado que no logró sostener el impulso inicial. Tras arrancar prácticamente en equilibrio —apertura en 19.470,80— el IBEX 35 avanzó hacia la zona de máximos del día, 19.547,00, pero el avance fue insuficiente para revertir el saldo negativo. La recuperación parcial se encontró con resistencias y, finalmente, el índice se inclinó hacia abajo, cerrando en 19.476,50.

En términos de lectura técnica y de sentimiento inversor, la sesión deja un patrón de presión vendedora tras el intento de subida. La caída del 0,34% no es especialmente intensa, pero sí significativa al situarse en una senda que, según la tendencia reportada, permanece a la baja. Además, el diferencial entre el máximo intradía y el cierre sugiere que el mercado encontró dificultades para mantener el rango alto.

Cita de referencia: datos de Yahoo Finance para el martes 23 de junio de 2026 recogen que el IBEX 35 cerró en 19.476,50 puntos con una variación de -65,80 (-0,34%) y un rango intradía de 19.352,40 a 19.547,00.

Evolución de la semana

La dinámica reciente dibuja una semana marcada por los vaivenes entre sesiones y una negociación que alterna intentos de recuperación con correcciones. Con el cierre de hoy, el IBEX 35 continúa moviéndose dentro de un marco de volatilidad moderada, donde el sentido del mercado depende en buena medida de los catalizadores externos.

2026-06-17 : cierre en 19.421,90 (apertura 19.153,70; máx 19.421,90; mín 19.121,40)

: cierre en (apertura 19.153,70; máx 19.421,90; mín 19.121,40) 2026-06-18 : cierre en 19.404,10 (apertura 19.404,70; máx 19.439,70; mín 19.291,50)

: cierre en (apertura 19.404,70; máx 19.439,70; mín 19.291,50) 2026-06-19 : cierre en 19.347,40 (apertura 19.352,50; máx 19.439,00; mín 19.330,40)

: cierre en (apertura 19.352,50; máx 19.439,00; mín 19.330,40) 2026-06-22 : cierre en 19.542,30 (apertura 19.363,10; máx 19.575,30; mín 19.338,10)

: cierre en (apertura 19.363,10; máx 19.575,30; mín 19.338,10) 2026-06-23: cierre en 19.476,50 (apertura 19.470,80; máx 19.547,00; mín 19.352,40)

Con esta secuencia, destaca el repunte del lunes 22, cuando el índice logró recuperar hasta 19.542,30, pero la sesión de hoy vuelve a situarlo por debajo de ese nivel. En conjunto, el balance semanal hasta ahora se inclina por una recuperación intermitente que no acaba de consolidarse, mientras el mercado mantiene el foco en la evolución de los tipos y en la lectura de los riesgos macro.

Euríbor y mercados

Más allá del ruido diario, el mercado sigue calibrando el impacto de la política monetaria y de las expectativas sobre el coste del dinero. En este contexto, el Euríbor —como referencia clave para hipotecas en España— continúa siendo un termómetro de la dirección que toman los tipos a distintos plazos. En general, cuando el mercado percibe que los tipos pueden mantenerse altos durante más tiempo, el Euríbor tiende a reflejar esa inercia; si, por el contrario, se afianzan expectativas de recortes, el indicador podría moderar su trayectoria.

Esta semana, el IBEX 35 ha mostrado sensibilidad a ese entorno de tipos: en una sesión con caída del 0,34%, el índice no consiguió sostener máximos cercanos a 19.547. El vínculo no siempre es lineal entre el Euríbor y el comportamiento del mercado bursátil, pero el razonamiento de fondo es común: las cotizaciones descuentan, con distinta intensidad según sectores, el efecto de la financiación, el consumo y la rentabilidad esperada.

De cara a las próximas jornadas, los inversores mirarán si el IBEX 35 es capaz de recuperar la cota de los 19.500 puntos o si la sesión de hoy anticipa continuidad bajista. Con el cierre en 19.476,50, el mercado se queda en una zona de equilibrio frágil, donde cada impulso encuentra rápidamente respuesta.

Cierre: El IBEX 35 cerró el martes 23 de junio de 2026 en 19.476,50 puntos (-0,34%), en una jornada de tendencia a la baja y con un rango intradía entre 19.352,40 y 19.547,00, según Yahoo Finance.